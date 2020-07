Мы часто думаем, если в источнике информации указано иностранное медиа, например Daily Mail или The Sun, то этой информации можно доверять на 100%. Но и среди них есть таблоиды, которые могут опубликовать не проверены до конца данные.

А ще є медіа, назви яких здаються авторитетними, але насправді вони непевні. The Indiana Tribune, The New Deli Times, Florida Council, NSMPC – звучить поважно, але я їх щойно вигадала. Де гарантія, що якісь подібні ресурси – не підставні сайти-одноденки?

Щодня працюючи з інформацією, я сформувала для себе кілька правил її споживання, які й запропоную вам.

Оберіть свої медіа

Перевірте, кому належить медіа, поцікавтеся біографією власника та його діяльністю. Ця інформація є у відкритомудоступі, і її потрібно з'ясувати до того як споживати контент ресурсу.

Не обирайте медіа лише з огляду на власні ідеологічні переконання, бо так є ризик загнати себе в комфортну інформаційну бульбашку однодумців. Пам'ятайте, важливо чути не те, що ви хочете, а те, що насправді відбувається.

Особисто я довіряю грантовим та бізнесовим виданням, бо знаю, як вони працюють, зсередини – hromadske, Ліга.net, НВ, Радіо Свобода, Бігус.інфо, Слідство.інфо, "Наші гроші" тощо. Такі організації не працюють на окремі політичні сили й не беруть участі в політичній боротьбі, як олігархічні медіа.

Якщо ви віддаєте перевагу телебаченню, умикайте UA:ПЕРШИЙ. На Суспільному немає замовних матеріалів, а новини визнані найбільш збалансованими серед українських медіа.

Перевіряйте джерело інформації, на яке посилається медіа

Джерело інформації журналісти мають зазначити в першому абзаці тексту новини. Якщо все одно сумніваєтеся в правдивості, перейдіть на ресурс джерела, щоб перевірити повідомлення. Наприклад, якщо медіа у своїй новині посилається на СБУ чи МВС, перейдіть на сайт структури й впевніться, що там справді опублікували таку інформацію.

Іноді й надійні медіа можуть помилятися, особливо в умовах гібридних інформаційних війн, бо всі ми люди. Згадайте торішню історію з відставкою голови ОП Андрія Богдана, коли медіа дезінформував безпосередньо Офіс президента.

Стежте не лише за медіа, а й за профільними громадськими організаціями, які моніторять та контролюють роботу органів влади. Наприклад, Центр спільних дій, Центр протидії корупції, ЧЕСНО, Опора тощо. У таких організаціях головним фокусом є моніторинг діяльності політиків, тому вони можуть подавати повну картину державних процесів.

Якщо є час, читайте проєкти законів в оригіналі або пояснювальні записки до них на сайті Верховної Ради, а не інтерпретацію медіа.

Відвідуйте важливі суспільні заходи – акції, суди й громадські слухання – самостійно

Не потрібно брати транспаранти й щось скандувати, якщо не хочете, але на таких подіях можна безпосередньо поспілкуватися зі сторонами та побачити все на власні очі. До того ж потім цікаво порівняти, як медіа висвітлять подію, яку ви самі бачили.

Читайте книжки про те, як давати собі раду в часи інформаційних воєн. Рекомендую почати з Дмитра Кулеби "Війна за реальність" та Девіда Патрикаракоса "Війна у 140 знаках". Вони дадуть уявлення, як з'являються й поширюються фейки, як їм протистояти, як відрізняти факти від коментарів, а також на конкретних прикладах пояснять, які наслідки інформація має для глобальних процесів.

Брехня – це не завжди лише називати біле чорним. Іноді це також і про формулювання.

"ЗСУ в бою знищили диверсійну групу бойовиків" і "Каратели расстреляли отряд ополченцев" – розповідає ту саму новину.

Читайте не лише нон-фікшн, а й художню літературу – вона розширює світогляд та розвиває критичне мислення. Різні книжки в голові – це багато різних досвідів, які не обов'язково переживати особисто.

Періодично робіть інформаційний детокс

Усі новини неможливо прочитати і вони ніколи не закінчаться. Але захарастити голову інформаційним сміттям – легко й швидко. Постійне споживання інформації втомлює і створює хибне відчуття зайнятості. Тому бережіть себе, свій час і давайте собі іноді кілька днів, щоб перевести подих. Дивіться гарні фільми й лайфстайл-відео, слухайте улюблену музику, малюйте, подорожуйте та робіть те, що відволікатиме вас від "порятунку світу" хоч на якийсь час.