Новости о коронавирусе

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 19 декабря, в Украине зафиксировали 2 536 новых больных COVID-19. В больницы госпитализировали 1 241 человека с установленным COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 157 украинцев. Зато выздоровели 6 690 пациентов.

Днем ранее В Британии прогнозируют новую волну, резонансное исследование от Pfizer: новости про коронавирус

Сколько новых больных обнаружили в регионах: статистика

В воскресенье больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Киеве. Больше всего летальных случаев (20) зарегистрировали в Запорожской области.

Киев – 497;

Винницкая область – 69;

Волынская область – 170;

Днепропетровская область – 50;

Донецкая область – 121;

Житомирская область – 123;

Закарпатская область – 65;

Запорожская область – 110;

Ивано-Франковская область – 101;

Киевская область – 121;

Кировоградская область – 74;

Луганская область – 6;

Львовская область – 124;

Николаевская область – 89;

Одесская область – 63;

Полтавская область – 56;

Ровненская область – 51;

Сумская область – 47;

Тернопольская область – 98;

Харьковская область – 133;

Херсонская область – 0;

Хмельницкая область – 77;

Черкасская область – 132;

Черновицкая область – 78;

Черниговская область – 81.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика заболеваемости в стране

По состоянию на 20 декабря в Украине зарегистрировано 3 610 687 больных COVID-19. 3 338 555 пациентов уже выздоровели, но умерли, к сожалению, 93 262 больных.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала

Темпы вакцинации в Украине существенно снизились

Источник: Минздрав

В воскресенье, 19 декабря, против коронавируса вакцинировались лишь около 30 тысяч украинцев. Днем ранее прививки сделали вдвое больше людей – более 60 тысяч.

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировались 14 375 346 жителей Украины. 14 375 344 из них получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Зато полностью иммунизированы и получили две дозы 12 961 886 украинцев.

Зато дополнительную дозу получили только 92 человека.

Всего с начала вакцинальной кампании в Украине провели 27 337 322 прививок (и первой, и второй дозой).

Перед рождественскими праздниками несколько областей могут выйти из красной зоны

Источник: 24 канал

Пока только 2 из 25 регионов Украины не могут выйти из красной зоны из-за ситуации с коронавирусом. Речь идет о Волынской и Запорожской областях. Другие регионы либо уже вышли из красной зоны, либо выйдут из нее в ближайшие дни.

Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Как украинцам защититься от штамма Омикрон

Источник: 24 канал

В Украине уже зафиксировали новый штамм коронавируса Омикрон. На фоне этого в Минздраве рассказали, что поможет украинцам уберечься от недуга.

Минздрав и ВОЗ рекомендуют следующие меры для профилактики:

надевать защитную маску, где это нужно;

сохранять дистанцию с людьми;

проветривать помещение;

избегать закрытых пространств, тесных помещений и скопления людей;

следить за чистотой рук;

прикрывать рот и нос согнутым локтем или салфеткой при кашле и чихании.

Больше об этом Как украинцам защититься от штамма Омикрон: Ляшко дал 5 рекомендаций

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 20 декабря в мире обнаружили более 274 миллиона больных коронавирусом и более чем 5,3 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 50,8 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Франция, Россия и Турция.

В Брюсселе митинг антивакцинаторов перерос в беспорядки

Источник: DW

В Бельгии 19 декабря тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против обязательной вакцинации от коронавируса. Демонстрация вскоре переросла в столкновения со стражами порядка.

Больше всего столкновений произошло в парке Пятидесятилетия, который рядом с официальными учреждениями Евросоюза. Правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

В полицейские отделения повезли не менее 55 человек.

Смотрите видео столкновений в Брюсселе:

Исследование коронавируса

Назвали препараты, которые не помогают при лечении Омикрона

Источник: MedicalXpress

Два стандартных препарата, которые в США использовали для лечения коронавируса, вряд подействуют против нового штамма Омикрон. В больницах США бьют тревогу.

Речь идет о препаратах от Regeneron и Eli Lilly, которые были популярными для лечения раннего COVID-19. Это средства на основе антител, которые предотвращают тяжелое течении болезни и госпитализации.

Но оба производителя лекарств недавно предупредили – лабораторные исследования показывают, что их методы лечения значительно менее эффективны против штамма Омикрон, поскольку тот содержит десятки мутаций, которые затрудняют атаку антител на вирус.

Важно! Зато врачи определили, что препарат на основе антител от GlaxoSmithKline лучше всего подходит для борьбы с Омикроном. Препарат Glaxo специально разработали для связывания с частью вируса, которая с меньшей вероятностью мутирует. Ранние исследования на лабораторно смоделированном Омикроне показали перспективные результаты.