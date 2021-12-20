Новости о коронавирусе

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 19 декабря, в Украине зафиксировали 2 536 новых больных COVID-19. В больницы госпитализировали 1 241 человека с установленным COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 157 украинцев. Зато выздоровели 6 690 пациентов.

Днем ранее В Британии прогнозируют новую волну, резонансное исследование от Pfizer: новости про коронавирус

Сколько новых больных обнаружили в регионах: статистика

В воскресенье больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Киеве. Больше всего летальных случаев (20) зарегистрировали в Запорожской области.

  • Киев – 497;
  • Винницкая область – 69;
  • Волынская область – 170;
  • Днепропетровская область – 50;
  • Донецкая область – 121;
  • Житомирская область – 123;
  • Закарпатская область – 65;
  • Запорожская область – 110;
  • Ивано-Франковская область – 101;
  • Киевская область – 121;
  • Кировоградская область – 74;
  • Луганская область – 6;
  • Львовская область – 124;
  • Николаевская область – 89;
  • Одесская область – 63;
  • Полтавская область – 56;
  • Ровненская область – 51;
  • Сумская область – 47;
  • Тернопольская область – 98;
  • Харьковская область – 133;
  • Херсонская область – 0;
  • Хмельницкая область – 77;
  • Черкасская область – 132;
  • Черновицкая область – 78;
  • Черниговская область – 81.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика заболеваемости в стране

По состоянию на 20 декабря в Украине зарегистрировано 3 610 687 больных COVID-19. 3 338 555 пациентов уже выздоровели, но умерли, к сожалению, 93 262 больных.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала

Темпы вакцинации в Украине существенно снизились

Источник: Минздрав

В воскресенье, 19 декабря, против коронавируса вакцинировались лишь около 30 тысяч украинцев. Днем ранее прививки сделали вдвое больше людей – более 60 тысяч.

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировались 14 375 346 жителей Украины. 14 375 344 из них получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Зато полностью иммунизированы и получили две дозы 12 961 886 украинцев.

Зато дополнительную дозу получили только 92 человека.

Всего с начала вакцинальной кампании в Украине провели 27 337 322 прививок (и первой, и второй дозой).

Перед рождественскими праздниками несколько областей могут выйти из красной зоны

Источник: 24 канал

Пока только 2 из 25 регионов Украины не могут выйти из красной зоны из-за ситуации с коронавирусом. Речь идет о Волынской и Запорожской областях. Другие регионы либо уже вышли из красной зоны, либо выйдут из нее в ближайшие дни.

Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Как украинцам защититься от штамма Омикрон

Источник: 24 канал

В Украине уже зафиксировали новый штамм коронавируса Омикрон. На фоне этого в Минздраве рассказали, что поможет украинцам уберечься от недуга.

Минздрав и ВОЗ рекомендуют следующие меры для профилактики:

  • надевать защитную маску, где это нужно;
  • сохранять дистанцию с людьми;
  • проветривать помещение;
  • избегать закрытых пространств, тесных помещений и скопления людей;
  • следить за чистотой рук;
  • прикрывать рот и нос согнутым локтем или салфеткой при кашле и чихании.

Больше об этом Как украинцам защититься от штамма Омикрон: Ляшко дал 5 рекомендаций

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 20 декабря в мире обнаружили более 274 миллиона больных коронавирусом и более чем 5,3 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 50,8 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Франция, Россия и Турция.

В Брюсселе митинг антивакцинаторов перерос в беспорядки

Источник: DW

В Бельгии 19 декабря тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против обязательной вакцинации от коронавируса. Демонстрация вскоре переросла в столкновения со стражами порядка.

Больше всего столкновений произошло в парке Пятидесятилетия, который рядом с официальными учреждениями Евросоюза. Правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

В полицейские отделения повезли не менее 55 человек.

Смотрите видео столкновений в Брюсселе:

Исследование коронавируса

Назвали препараты, которые не помогают при лечении Омикрона

Источник: MedicalXpress

Два стандартных препарата, которые в США использовали для лечения коронавируса, вряд подействуют против нового штамма Омикрон. В больницах США бьют тревогу.

Речь идет о препаратах от Regeneron и Eli Lilly, которые были популярными для лечения раннего COVID-19. Это средства на основе антител, которые предотвращают тяжелое течении болезни и госпитализации.

Но оба производителя лекарств недавно предупредили – лабораторные исследования показывают, что их методы лечения значительно менее эффективны против штамма Омикрон, поскольку тот содержит десятки мутаций, которые затрудняют атаку антител на вирус.