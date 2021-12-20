Новости о коронавирусе
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 19 декабря, в Украине зафиксировали 2 536 новых больных COVID-19. В больницы госпитализировали 1 241 человека с установленным COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 157 украинцев. Зато выздоровели 6 690 пациентов.
Днем ранее В Британии прогнозируют новую волну, резонансное исследование от Pfizer: новости про коронавирус
Сколько новых больных обнаружили в регионах: статистика
В воскресенье больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Киеве. Больше всего летальных случаев (20) зарегистрировали в Запорожской области.
- Киев – 497;
- Винницкая область – 69;
- Волынская область – 170;
- Днепропетровская область – 50;
- Донецкая область – 121;
- Житомирская область – 123;
- Закарпатская область – 65;
- Запорожская область – 110;
- Ивано-Франковская область – 101;
- Киевская область – 121;
- Кировоградская область – 74;
- Луганская область – 6;
- Львовская область – 124;
- Николаевская область – 89;
- Одесская область – 63;
- Полтавская область – 56;
- Ровненская область – 51;
- Сумская область – 47;
- Тернопольская область – 98;
- Харьковская область – 133;
- Херсонская область – 0;
- Хмельницкая область – 77;
- Черкасская область – 132;
- Черновицкая область – 78;
- Черниговская область – 81.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая статистика заболеваемости в стране
По состоянию на 20 декабря в Украине зарегистрировано 3 610 687 больных COVID-19. 3 338 555 пациентов уже выздоровели, но умерли, к сожалению, 93 262 больных.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала
Темпы вакцинации в Украине существенно снизились
Источник: Минздрав
В воскресенье, 19 декабря, против коронавируса вакцинировались лишь около 30 тысяч украинцев. Днем ранее прививки сделали вдвое больше людей – более 60 тысяч.
С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировались 14 375 346 жителей Украины. 14 375 344 из них получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Зато полностью иммунизированы и получили две дозы 12 961 886 украинцев.
Зато дополнительную дозу получили только 92 человека.
Всего с начала вакцинальной кампании в Украине провели 27 337 322 прививок (и первой, и второй дозой).
Перед рождественскими праздниками несколько областей могут выйти из красной зоны
Источник: 24 канал
Пока только 2 из 25 регионов Украины не могут выйти из красной зоны из-за ситуации с коронавирусом. Речь идет о Волынской и Запорожской областях. Другие регионы либо уже вышли из красной зоны, либо выйдут из нее в ближайшие дни.
Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Как украинцам защититься от штамма Омикрон
Источник: 24 канал
В Украине уже зафиксировали новый штамм коронавируса Омикрон. На фоне этого в Минздраве рассказали, что поможет украинцам уберечься от недуга.
Минздрав и ВОЗ рекомендуют следующие меры для профилактики:
- надевать защитную маску, где это нужно;
- сохранять дистанцию с людьми;
- проветривать помещение;
- избегать закрытых пространств, тесных помещений и скопления людей;
- следить за чистотой рук;
- прикрывать рот и нос согнутым локтем или салфеткой при кашле и чихании.
Больше об этом Как украинцам защититься от штамма Омикрон: Ляшко дал 5 рекомендаций
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 20 декабря в мире обнаружили более 274 миллиона больных коронавирусом и более чем 5,3 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 50,8 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Франция, Россия и Турция.
В Брюсселе митинг антивакцинаторов перерос в беспорядки
Источник: DW
В Бельгии 19 декабря тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против обязательной вакцинации от коронавируса. Демонстрация вскоре переросла в столкновения со стражами порядка.
Больше всего столкновений произошло в парке Пятидесятилетия, который рядом с официальными учреждениями Евросоюза. Правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.
В полицейские отделения повезли не менее 55 человек.
Смотрите видео столкновений в Брюсселе:
Исследование коронавируса
Назвали препараты, которые не помогают при лечении Омикрона
Источник: MedicalXpress
Два стандартных препарата, которые в США использовали для лечения коронавируса, вряд подействуют против нового штамма Омикрон. В больницах США бьют тревогу.
Речь идет о препаратах от Regeneron и Eli Lilly, которые были популярными для лечения раннего COVID-19. Это средства на основе антител, которые предотвращают тяжелое течении болезни и госпитализации.
Но оба производителя лекарств недавно предупредили – лабораторные исследования показывают, что их методы лечения значительно менее эффективны против штамма Омикрон, поскольку тот содержит десятки мутаций, которые затрудняют атаку антител на вирус.