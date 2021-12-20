Новини про коронавірус
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 19 грудня, в Україні зафіксували 2 536 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 241 людину зі встановленим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. На жаль, хвороба забрала життя ще 157 українців. Натомість одужали 6 690 пацієнтів.
Днем раніше У Британії прогнозують нову хвилю, резонансне дослідження від Pfizer: новини про коронавірус
Скільки нових хворих виявили в регіонах: статистика
У неділю найбільше випадків коронавірусу зафіксували у Києві. Найбільше летальних випадків (20) зареєстрували у Запорізькій області.
- Київ – 497;
- Вінницька область – 69;
- Волинська область – 170;
- Дніпропетровська область – 50;
- Донецька область – 121;
- Житомирська область – 123;
- Закарпатська область – 65;
- Запорізька область – 110;
- Івано-Франківська область – 101;
- Київська область – 121;
- Кіровоградська область – 74;
- Луганська область – 6;
- Львівська область – 124;
- Миколаївська область – 89;
- Одеська область – 63;
- Полтавська область – 56;
- Рівненська область – 51;
- Сумська область – 47;
- Тернопільська область – 98;
- Харківська область – 133;
- Херсонська область – 0;
- Хмельницька область – 77;
- Черкаська область – 132;
- Чернівецька область – 78;
- Чернігівська область – 81.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика захворюваності в країні
Станом на 20 грудня в Україні зареєстровано 3 610 687 хворих на COVID-19. 3 338 555 пацієнтів вже одужали, але померли, на жаль, 93 262 хворих.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу
Темпи вакцинації в Україні суттєво знизились
Джерело: МОЗ
У неділю, 19 грудня, проти коронавірусу вакцинувалися лише близько 30 тисяч українців. Днем раніше щеплення зробили удвічі більше людей – понад 60 тисяч.
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинувалися 14 375 346 мешканців України. 14 375 344 з них отримали щонайменше одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози 12 961 886 українців.
Натомість додаткову дозу отримали лише 92 людини.
Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні провели 27 337 322 щеплень (і першою, і другою дозою).
Перед різдвяними святами кілька областей можуть вийти з червоної зони
Джерело: 24 канал
Наразі лише 2 із 25 регіонів України не можуть вийти з червоної зони через ситуацію з коронавірусом. Мовиться про Волинську та Запорізьку області. Інші регіони або вже вийшли з червоної зони, або вийдуть з неї найближчими днями.
Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Як українцям захиститись від штаму Омікрон
Джерело: 24 канал
В Україні вже зафіксували новий штам коронавірусу Омікрон. На тлі цього у МОЗ розповіли, що допоможе українцям вберегтися від недуги.
МОЗ та ВООЗ рекомендують такі заходи для профілактики:
- одягати захисну маску, де це потрібно;
- зберігати дистанцію з людьми;
- провітрювати приміщення;
- уникати закритих просторів, тісних приміщень і скупчення людей;
- слідкувати за чистотою рук;
- прикривати рота і носа зігнутим ліктем або серветкою при кашлі та чханні.
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Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 20 грудня у світі виявили понад 274 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,3 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 50,8 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Франція, Росія та Туреччина.
У Брюсселі мітинг антивакцинаторів переріс у заворушення
Джерело: DW
У Бельгії 19 грудня тисячі людей вийшли на вулиці, аби висловити протест проти обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Демонстрація незабаром переросла в сутички з правоохоронцями.
Найбільше сутичок відбулось у парку П'ятдесятиліття, який поруч з офіційними установами Євросоюзу. Правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та водомети.
До поліцейських відділень повезли щонайменше 55 людей.
Дивіться відео сутичок у Брюсселі:
Дослідження про коронавірус
Назвали препарати, які не допомагають при лікуванні Омікрону
Джерело: MedicalXpress
Два стандартні препарати, які у США використовували для лікування коронавірусу, навряд подіють проти нового штаму Омікрон. У лікарнях США б'ють на сполох.
Йдеться про препарати від Regeneron та Eli Lilly були популярними для лікування раннього COVID-19. Це засоби на основі антитіл, які запобігають важкому перебігу хвороби та госпіталізації.
Але обидва виробники ліків нещодавно попередили – лабораторні дослідження показують, що їхні методи лікування значно менш ефективні проти штаму Омікрон, оскільки той містить десятки мутацій, які ускладнюють атаку антитіл на вірус.