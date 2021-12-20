Новини про коронавірус

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 19 грудня, в Україні зафіксували 2 536 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 241 людину зі встановленим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. На жаль, хвороба забрала життя ще 157 українців. Натомість одужали 6 690 пацієнтів.

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Скільки нових хворих виявили в регіонах: статистика

У неділю найбільше випадків коронавірусу зафіксували у Києві. Найбільше летальних випадків (20) зареєстрували у Запорізькій області.

Київ – 497;

Вінницька область – 69;

Волинська область – 170;

Дніпропетровська область – 50;

Донецька область – 121;

Житомирська область – 123;

Закарпатська область – 65;

Запорізька область – 110;

Івано-Франківська область – 101;

Київська область – 121;

Кіровоградська область – 74;

Луганська область – 6;

Львівська область – 124;

Миколаївська область – 89;

Одеська область – 63;

Полтавська область – 56;

Рівненська область – 51;

Сумська область – 47;

Тернопільська область – 98;

Харківська область – 133;

Херсонська область – 0;

Хмельницька область – 77;

Черкаська область – 132;

Чернівецька область – 78;

Чернігівська область – 81.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика захворюваності в країні

Станом на 20 грудня в Україні зареєстровано 3 610 687 хворих на COVID-19. 3 338 555 пацієнтів вже одужали, але померли, на жаль, 93 262 хворих.

Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

Темпи вакцинації в Україні суттєво знизились

Джерело: МОЗ

У неділю, 19 грудня, проти коронавірусу вакцинувалися лише близько 30 тисяч українців. Днем раніше щеплення зробили удвічі більше людей – понад 60 тисяч.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинувалися 14 375 346 мешканців України. 14 375 344 з них отримали щонайменше одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози 12 961 886 українців.

Натомість додаткову дозу отримали лише 92 людини.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні провели 27 337 322 щеплень (і першою, і другою дозою).

Перед різдвяними святами кілька областей можуть вийти з червоної зони

Джерело: 24 канал

Наразі лише 2 із 25 регіонів України не можуть вийти з червоної зони через ситуацію з коронавірусом. Мовиться про Волинську та Запорізьку області. Інші регіони або вже вийшли з червоної зони, або вийдуть з неї найближчими днями.

Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Як українцям захиститись від штаму Омікрон

Джерело: 24 канал

В Україні вже зафіксували новий штам коронавірусу Омікрон. На тлі цього у МОЗ розповіли, що допоможе українцям вберегтися від недуги.

МОЗ та ВООЗ рекомендують такі заходи для профілактики:

одягати захисну маску, де це потрібно;

зберігати дистанцію з людьми;

провітрювати приміщення;

уникати закритих просторів, тісних приміщень і скупчення людей;

слідкувати за чистотою рук;

прикривати рота і носа зігнутим ліктем або серветкою при кашлі та чханні.

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Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 20 грудня у світі виявили понад 274 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,3 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 50,8 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Франція, Росія та Туреччина.

У Брюсселі мітинг антивакцинаторів переріс у заворушення

Джерело: DW

У Бельгії 19 грудня тисячі людей вийшли на вулиці, аби висловити протест проти обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Демонстрація незабаром переросла в сутички з правоохоронцями.

Найбільше сутичок відбулось у парку П'ятдесятиліття, який поруч з офіційними установами Євросоюзу. Правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та водомети.

До поліцейських відділень повезли щонайменше 55 людей.

Дивіться відео сутичок у Брюсселі:

Дослідження про коронавірус

Назвали препарати, які не допомагають при лікуванні Омікрону

Джерело: MedicalXpress

Два стандартні препарати, які у США використовували для лікування коронавірусу, навряд подіють проти нового штаму Омікрон. У лікарнях США б'ють на сполох.

Йдеться про препарати від Regeneron та Eli Lilly були популярними для лікування раннього COVID-19. Це засоби на основі антитіл, які запобігають важкому перебігу хвороби та госпіталізації.

Але обидва виробники ліків нещодавно попередили – лабораторні дослідження показують, що їхні методи лікування значно менш ефективні проти штаму Омікрон, оскільки той містить десятки мутацій, які ускладнюють атаку антитіл на вірус.

Важливо! Натомість лікарі визначили, що препарат на основі антитіл від GlaxoSmithKline найкраще підходить для боротьби з Омікрон. Препарат Glaxo спеціально розробили для зв'язування з частиною вірусу, яка з меншою ймовірністю мутує. Ранні дослідження на лабораторно змодельованому Омікроні показали перспективні результати.