Новини про коронавірус

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 19 грудня, в Україні зафіксували 2 536 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 241 людину зі встановленим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. На жаль, хвороба забрала життя ще 157 українців. Натомість одужали 6 690 пацієнтів.

Днем раніше У Британії прогнозують нову хвилю, резонансне дослідження від Pfizer: новини про коронавірус

Скільки нових хворих виявили в регіонах: статистика

У неділю найбільше випадків коронавірусу зафіксували у Києві. Найбільше летальних випадків (20) зареєстрували у Запорізькій області.

  • Київ – 497;
  • Вінницька область – 69;
  • Волинська область – 170;
  • Дніпропетровська область – 50;
  • Донецька область – 121;
  • Житомирська область – 123;
  • Закарпатська область – 65;
  • Запорізька область – 110;
  • Івано-Франківська область – 101;
  • Київська область – 121;
  • Кіровоградська область – 74;
  • Луганська область – 6;
  • Львівська область – 124;
  • Миколаївська область – 89;
  • Одеська область – 63;
  • Полтавська область – 56;
  • Рівненська область – 51;
  • Сумська область – 47;
  • Тернопільська область – 98;
  • Харківська область – 133;
  • Херсонська область – 0;
  • Хмельницька область – 77;
  • Черкаська область – 132;
  • Чернівецька область – 78;
  • Чернігівська область – 81.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика захворюваності в країні

Станом на 20 грудня в Україні зареєстровано 3 610 687 хворих на COVID-19. 3 338 555 пацієнтів вже одужали, але померли, на жаль, 93 262 хворих.

Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

Темпи вакцинації в Україні суттєво знизились

Джерело: МОЗ

У неділю, 19 грудня, проти коронавірусу вакцинувалися лише близько 30 тисяч українців. Днем раніше щеплення зробили удвічі більше людей – понад 60 тисяч.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинувалися 14 375 346 мешканців України. 14 375 344 з них отримали щонайменше одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози 12 961 886 українців.

Натомість додаткову дозу отримали лише 92 людини.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні провели 27 337 322 щеплень (і першою, і другою дозою).

Перед різдвяними святами кілька областей можуть вийти з червоної зони

Джерело: 24 канал

Наразі лише 2 із 25 регіонів України не можуть вийти з червоної зони через ситуацію з коронавірусом. Мовиться про Волинську та Запорізьку області. Інші регіони або вже вийшли з червоної зони, або вийдуть з неї найближчими днями.

Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Як українцям захиститись від штаму Омікрон

Джерело: 24 канал

В Україні вже зафіксували новий штам коронавірусу Омікрон. На тлі цього у МОЗ розповіли, що допоможе українцям вберегтися від недуги.

МОЗ та ВООЗ рекомендують такі заходи для профілактики:

  • одягати захисну маску, де це потрібно;
  • зберігати дистанцію з людьми;
  • провітрювати приміщення;
  • уникати закритих просторів, тісних приміщень і скупчення людей;
  • слідкувати за чистотою рук;
  • прикривати рота і носа зігнутим ліктем або серветкою при кашлі та чханні.

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Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 20 грудня у світі виявили понад 274 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,3 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 50,8 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Франція, Росія та Туреччина.

У Брюсселі мітинг антивакцинаторів переріс у заворушення

Джерело: DW

У Бельгії 19 грудня тисячі людей вийшли на вулиці, аби висловити протест проти обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Демонстрація незабаром переросла в сутички з правоохоронцями.

Найбільше сутичок відбулось у парку П'ятдесятиліття, який поруч з офіційними установами Євросоюзу. Правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та водомети.

До поліцейських відділень повезли щонайменше 55 людей.

Дивіться відео сутичок у Брюсселі:

Дослідження про коронавірус

Назвали препарати, які не допомагають при лікуванні Омікрону

Джерело: MedicalXpress

Два стандартні препарати, які у США використовували для лікування коронавірусу, навряд подіють проти нового штаму Омікрон. У лікарнях США б'ють на сполох.

Йдеться про препарати від Regeneron та Eli Lilly були популярними для лікування раннього COVID-19. Це засоби на основі антитіл, які запобігають важкому перебігу хвороби та госпіталізації.

Але обидва виробники ліків нещодавно попередили – лабораторні дослідження показують, що їхні методи лікування значно менш ефективні проти штаму Омікрон, оскільки той містить десятки мутацій, які ускладнюють атаку антитіл на вірус.