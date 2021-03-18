Еще в 1908 году иммунолог Илья Мечников отметил что ферментированные продукты – сквашенное молоко, кефир и квашеные овощи влияют на здоровье и долголетие и предполагал, что молочнокислые бактерии, содержащиеся в них, подавляют рост вредных организмов в кишечнике.

Навіщо пити кефір?

Заради його корисних властивостей. Кефір унікальний ферментований напій, виготовлений з коров'ячого, козячого або овечого молока.

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Своєрідність кефіру в особливостях закваски – кефірному грибку, в якому уживаються багато мікроорганізмів. Це і молочнокислі стрептококи, молочнокислі, оцтовокислі бактерії, а також дріжджі. Одні бактерії створюють молочну кислоту, інші – ароматичні речовини. А дріжджі "з'їдають" частину молочного цукру і переробляють його в етиловий спирт і утворюють вуглекислий газ, який і надає кефіру характерний освіжаючий "фірмовий" смак.

Кефір, на відміну від інших молочних продуктів, містить дуже мало лактози, тому що більша її частина, завдяки кефірному грибку, перетворюється в молочну кислоту, піровиноградну кислоту і надзвичайно важливий екзополісахарид кефіран. Саме він має протимікробні і ранозагоюючі властивості, здатний знижувати рівень холестерину в сироватці крові. Крім того власне кефіран підвищує імунітет.

Кефір, як натуральний молочнокислий напій з мікробіологічної точки зору є надзвичайно цінним і унікальним пробіотиком, оскільки містить до 40-50 різних штамів бактерій і дріжджів, в той час як для в йогурті зазвичай залучено тільки два штама – термофільний стрептокок та болгарська паличка.

Чому варто включати кефір в свій раціон?

сприяє відновленню балансу кишкової мікрофлори, особливо після курсу лікування антибіотиками,

містить пробіотики, які пригнічують ріст шкідливих бактерій в кишечнику,

багатий вітамінами А, B2, В12, C, РР, мінералами, ферментами і амінокислотами,

підвищує імунні функції організму,

допомагає в лікуванні псоріазу, екземи, аутоімунних і алергічних захворювань, благодійно впливає на кишкову мікрофлору,

багатий легкозасвоюваним кальцієм і білком,

підходить для людей з легкою формою непереносимості лактози . У більш важких випадках рекомендується вживати молочні продукти без лактози,

просто зробити самостійно, додавши кефірну закваску в молоко і почекати 24 години.

Важливо! Свіжий кефір надає легке послаблюючу дію, триденний – закріплює.

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Який кефір краще вибрати?

Адже він може відрізнятися калорійністю, жирністю, наповнювачами і складом.

Купуйте натуральний продукт. Уникайте кефір зі смаком фруктів. Він, як правило, смачний, але... на жаль, в ньому мало натуральних фруктів і ягід, за то багато цукру, ароматизаторів і смакових добавок. Краще придбати натуральний напій і в домашніх умовах додати до нього свіжі або заморожені фрукти і ягоди.

Надавайте перевагу кефіру з нормальним вмістом жиру 3,2%. Пам'ятайте: кефір, що не містить жирів, позбавлений цінних розчинних в них вітамінів, таких як A і D.

Щільність не має значення при виборі продукту. Густий він або рідкий – це не впливає на поживну цінність і на вміст корисних бактерій. Тільки вибираючи густий продукт перевірте чи немає в його складі штучних загусників, стабілізаторів і крохмалю.

Звертайте увагу на терміни зберігання. Це чи не основний індикатор натуральності продукту. Вибирайте той кефір, який має термін придатності від 36 годин і до 15 діб. Тоді в ньому більше живих бактерій, він більш корисний.

Кефір, як і шлунковий сік мають низьке значення рН. Якщо ви не отримуєте іншої їжі, "голодний" шлунок ще більше продукує соку і шкодить своїй власній слизовій. Тому худнути на кефірній дієті чи робити розвантажувальні дні на кефірі не варто.

Кефір протипоказаний тим, у кого підвищена кислотність шлункового соку, при гіперацидному гастриті. Його не рекомендують при виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки, а також при панкреатиті.

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Для дорослої людини споживання кефіру – 250 – 300 мл на добу буде достатнім. Намагайтеся по можливості регулярно вживати його в їжу. Харчуйтеся смачно і правильно!