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Парламент принял бюджет-2022
Источник: 24 канал
Верховная Рада окончательно поддержала проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год – "за" проголосовали 268 нардепов. Рассматривать документ начали еще 20 октября, однако в целом его одобрили 2 декабря.
Министр финансов Сергей Марченко рассказал о существенных изменениях в бюджете. В частности Кабмин увеличил доходы и расходы госбюджета ко второму чтению законопроекта.
Приоритеты остались те же – рост зарплат медиков, обеспечение жильем участников АТО, увеличение стипендий, цифровизация,
– говорится в сообщении.
Главные цифры Госбюджета-2022:
- прогноз номинального ВВП – 5 триллионов 368,7 миллиарда гривен, его реальный рост – на уровне – 3,8%;
- индекс потребительских цен – 106,2%;
- доходы – в сумме 1 триллион 332,4 миллиарда гривен;
- расходы – в сумме 1 триллион 497 миллиардов гривен;
- возврат кредитов – в сумме 10,28 миллиарда гривен (больше фактических за 2020 год на 8%);
- предоставление кредитов – в сумме 23,74 миллиарда гривен (больше фактических за 2020 год на 57,9%);
- предельный объем дефицита – 188,798 миллиарда.
Вырастут доходы
Поступления от рентных платежей составят 71,25 миллиарда гривен. В частности, рост ренты от добычи природного газа и нефти предусмотрен на 24 миллиарда гривен, налога на прибыль предприятия – 21 миллиард, отечественного НДС – на 13 миллиардов, импортного НДС – на 6,5 миллиарда, акцизного налога – на 2,7 миллиарда, экологического налога – на 1,7 миллиарда.
Изменятся расходы
Сергей Марченко рассказал, что вырастут расходы на:
- инфраструктуру, ведь туда дополнительно хотят выделить 25 миллиардов гривен;
- зарплаты медикам – 2,1 миллиарда;
- закупку дорогостоящих лекарств, в частности для лечения СМА – 300 миллионов гривен;
- образование и науку – 2 миллиарда;
- социальную поддержку из-за карантина – 3 миллиарда;
- физическую культуру и спорт – 1 миллиард;
- цифровизацию – 1,9 миллиарда;
- развитие отдельных отраслей экономики – 8 миллиардов;
- расходы на нацбезопасность и оборону повысили на 3,7 миллиарда, в частности, на Вооруженные силы Украины – 2,5 миллиарда;
- реконструкцию культурных памятников – 1,7 миллиарда;
- кино – 1 миллиард;
- подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения – 416 миллионов;
- госаппарат – например, Верховная Рада получит дополнительно 83,9 миллиона финансирования, Госуправление делами – 23,7 миллиона, из них на Офис Президента 12,5 миллиона.
Денис Шмыгаль сообщил, что проект бюджета на 2022 год предусматривает рост заработных плат медицинских работников, увеличение стипендий для студентов учебных заведений, а также финансирование 100% очереди для ветеранов АТО для приобретения жилья.
Показатели госбюджета:
- Медицинская отрасль – 197,2 миллиарда гривен;
- Образование – 185,6 миллиарда гривен;
- Пенсионный фонд – 531 миллиард гривен;
- Социальная защита – 320 миллиардов гривен;
- Оборона – 319,4 миллиарда гривен;
- Культура – 13,5 миллиарда гривен;
- Спорт – 11,3 миллиарда гривен;
- Строительство дорог – 124 миллиарда гривен.
Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%, средний курс гривны к доллару – 28,6 гривны за доллар. А в конце года курс составит 28,7.
Приоритетные направления Госбюджета / Скриншот из трансляции заседания Кабмина
Основные макропоказатели / Скриншот из трансляции заседания Кабмина
Основные цифры Госбюджета / Скриншоты из трансляции заседания правительства
Основные показатели госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала
На Донбассе погиб 22-летний Валерий Геровкин
Источник: фейсбук 93-й ОМБр "Холодный Яр"
Российские наемники 1 декабря смертельно ранили украинского защитника возле Новотроицкого. Трагедия произошла вечером на наблюдательном посту. В бригаде 2 декабря сообщили, что в результате обстрела оккупантов погиб 22-летний Валерий Геровкин.
1 декабря 2021 года на позициях вблизи Новотроицкого погиб солдат Геровкин Валерий Евгеньевич – его убил вражеский снайпер,
– говорится в сообщении.
Без сына осталась мать Анна и отец Евгений. Известно, что Валерий Геровкин родился 21 июля 1999 года, был родом из Краматорска. Имел среднее специальное образование.
На Донбассе погиб 22-летний Валерий Геровкин / Фото из фейсбука 93-й ОМБр "Холодный Яр"
В ряды Вооруженных сил Украины вступил в сентябре 2020 года. В 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" пехотинец служил примерно год. Товарищи называли его "Гера". Это была его первая ротация в ООС.
Товарищи рассказали, что погибший защитник мечтал пойти в армию давно, но хотел закончить учебу. У него была любимая девушка. Побратимы вспоминают его как позитивного, трудолюбивого и умного парня, который всегда приходил на помощь своим собратьям.
Война на Донбассе: последние новости
- За минувшие сутки, 1 декабря, пророссийские боевики 4 раза нарушили тишину. Они смертельно ранили бойца ООС.
- В этот же день оккупанты дистанционно заминировали Марьинку. Из-за этого 41-летний местный житель получил осколочное ранение.
- С начала суток 2 декабря оккупанты уже 4 раза срывали "тишину", дважды били из запрещенного минскими договоренностями оружия.
- В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воина госпитализировали, он в удовлетворительном состоянии.
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Рада поддержала выделение денег на "вакцинальную тысячу"
Источник: 24 канал
Верховная Рада Украины 2 декабря окончательно поддержала выделение средств на выплаты вакцинированным украинцам. Решение поддержали 253 нардепа.
В целом сумма выделенная на поддержку этой программы составляет 5 миллиардов гривен, вместо ранее предложенных 3 миллиардов. Кроме того, на борьбу с пандемией COVID-19 выделили отдельно 2,2 миллиарда гривен.
Речь идет об анонсированной президентом 1 тысяче гривен всем украинцам, которые прошли полный курс иммунизации от COVID-19, то есть получили 2 дозы вакцины. Известно, что эти деньги можно будет через приложение Дия потратить на покупку абонемента в спортзал или бассейн, на поход в кино, покупку книг или билетов на внутренние железнодорожные и авиарейсы. Стартует программа 19 декабря.
Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве
Источник: 24 канал
Владимир Зеленский заявил, что в мире есть 65 миллионов украинцев. Именно поэтому президент внес как неотложный на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве.
Как рассказал Зеленский, впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а гражданами Украины.
Сегодня (1 декабря – 24 канал) я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение. Нас 65 миллионов,
– подчеркнул президент.
Впоследствии появился текст законопроекта, предусматривающий разрешение для украинцев официально иметь гражданства или подданства других стран. Однако в правовых отношениях на территории Украины лица с множественным гражданством остаюсь исключительно гражданами нашей страны.
Кроме того, для иностранцев, которые хотят получить украинское гражданство, отказ от предыдущего нужен в случае, если Кабинет Министров внес страну, откуда приехало лицо, в список государств миграционного риска.
Также потеря гражданства Украины, согласно документу, возможна в случаях, если иностранец с множественным гражданством:
- в том числе и украинским, использует документы других стран на территории Украины и представляет угрозу национальной безопасности;
- на момент получения гражданства проходил военную службу в армии страны, которую в Украине признали государством-агрессором или государством-оккупантом.
Суд вынес приговоры по делу об убийстве Дениса Вороненкова
Источник: 24 канал
Шевченковский суд вынес приговоры в отношении двух обвиняемых по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве:
- обвиняемого Ярослава Тарасенко признали виновным в содействии умышленному убийству – его приговорили к 12 годам заключения;
- другого Александра Лося – оправдали.
В частности, по данным следствия, Тарасенко подвозил киллера к месту убийства в Киеве. Лось же, по версии следствия, помогал организаторам убийства, а также вел наружное наблюдение за жертвой. Приговоры по делу выносила коллегия присяжных.
Изданию УНН пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец рассказала, что "один из обвиняемых, который по данным следствия подвозил на автомобиле исполнителя, приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества".
Коротко об убийстве Вороненкова в Киеве
- Денис Вороненков был депутатом Госдумы от "Коммунистической партии России". В 2016 году вместе с женой переехал в Украину и был основным свидетелем по делу о государственной измене Виктора Януковича при оккупации Россией Крыма.
- В марте 2017 года Вороненкова смертельно ранили в Киеве. Стрелял в него доброволец батальона "Донбасс" Павел Паршов. Последнего на месте преступления застрелил охранник политика. Паршов впоследствии умер в больнице.
- Также следствие установило двух подозреваемых в преступлении. В частности летом того же года полиция задержала мужчину, который следил за потерпевшим и водителя, который подвозил исполнителя к месту преступления. Речь идет о Тарасенко и Лосе. Еще в мае 2018 года прокуратура завершила досудебное расследование.
- 1 декабря 2021 года завершились прения по делу. Прокурор попросил суд признать 2 обвиняемых виновными и наказать заключением на 12 лет. В то же время обвиняемые свою вину не признают.