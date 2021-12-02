Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Читайте также Украина вводит запрет на въезд ряду иностранцев из-за Омикрона

Парламент принял бюджет-2022

Источник: 24 канал

Верховная Рада окончательно поддержала проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год – "за" проголосовали 268 нардепов. Рассматривать документ начали еще 20 октября, однако в целом его одобрили 2 декабря.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал о существенных изменениях в бюджете. В частности Кабмин увеличил доходы и расходы госбюджета ко второму чтению законопроекта.

Приоритеты остались те же – рост зарплат медиков, обеспечение жильем участников АТО, увеличение стипендий, цифровизация,

– говорится в сообщении.

Главные цифры Госбюджета-2022:

прогноз номинального ВВП – 5 триллионов 368,7 миллиарда гривен, его реальный рост – на уровне – 3,8%;

индекс потребительских цен – 106,2%;

доходы – в сумме 1 триллион 332,4 миллиарда гривен;

расходы – в сумме 1 триллион 497 миллиардов гривен;

возврат кредитов – в сумме 10,28 миллиарда гривен (больше фактических за 2020 год на 8%);

предоставление кредитов – в сумме 23,74 миллиарда гривен (больше фактических за 2020 год на 57,9%);

предельный объем дефицита – 188,798 миллиарда.

Вырастут доходы

Поступления от рентных платежей составят 71,25 миллиарда гривен. В частности, рост ренты от добычи природного газа и нефти предусмотрен на 24 миллиарда гривен, налога на прибыль предприятия – 21 миллиард, отечественного НДС – на 13 миллиардов, импортного НДС – на 6,5 миллиарда, акцизного налога – на 2,7 миллиарда, экологического налога – на 1,7 миллиарда.

Изменятся расходы

Сергей Марченко рассказал, что вырастут расходы на:

инфраструктуру, ведь туда дополнительно хотят выделить 25 миллиардов гривен;

зарплаты медикам – 2,1 миллиарда;

закупку дорогостоящих лекарств, в частности для лечения СМА – 300 миллионов гривен;

образование и науку – 2 миллиарда;

социальную поддержку из-за карантина – 3 миллиарда;

физическую культуру и спорт – 1 миллиард;

цифровизацию – 1,9 миллиарда;

развитие отдельных отраслей экономики – 8 миллиардов;

расходы на нацбезопасность и оборону повысили на 3,7 миллиарда, в частности, на Вооруженные силы Украины – 2,5 миллиарда;

реконструкцию культурных памятников – 1,7 миллиарда;

кино – 1 миллиард;

подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения – 416 миллионов;

госаппарат – например, Верховная Рада получит дополнительно 83,9 миллиона финансирования, Госуправление делами – 23,7 миллиона, из них на Офис Президента 12,5 миллиона.

Обратите внимание! За 2 недели правительство должно определиться относительно частично учтенных предложений нардепов и дополнительно проработать отклоненные.

Денис Шмыгаль сообщил, что проект бюджета на 2022 год предусматривает рост заработных плат медицинских работников, увеличение стипендий для студентов учебных заведений, а также финансирование 100% очереди для ветеранов АТО для приобретения жилья.

Показатели госбюджета:

Медицинская отрасль – 197,2 миллиарда гривен;

Образование – 185,6 миллиарда гривен;

Пенсионный фонд – 531 миллиард гривен;

Социальная защита – 320 миллиардов гривен;

Оборона – 319,4 миллиарда гривен;

Культура – 13,5 миллиарда гривен;

Спорт – 11,3 миллиарда гривен;

Строительство дорог – 124 миллиарда гривен.

Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%, средний курс гривны к доллару – 28,6 гривны за доллар. А в конце года курс составит 28,7.



Приоритетные направления Госбюджета / Скриншот из трансляции заседания Кабмина



Основные макропоказатели / Скриншот из трансляции заседания Кабмина​

Основные цифры Госбюджета / Скриншоты из трансляции заседания правительства



Основные показатели госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала

На Донбассе погиб 22-летний Валерий Геровкин

Источник: фейсбук 93-й ОМБр "Холодный Яр"

Российские наемники 1 декабря смертельно ранили украинского защитника возле Новотроицкого. Трагедия произошла вечером на наблюдательном посту. В бригаде 2 декабря сообщили, что в результате обстрела оккупантов погиб 22-летний Валерий Геровкин.

1 декабря 2021 года на позициях вблизи Новотроицкого погиб солдат Геровкин Валерий Евгеньевич – его убил вражеский снайпер,

– говорится в сообщении.

Без сына осталась мать Анна и отец Евгений. Известно, что Валерий Геровкин родился 21 июля 1999 года, был родом из Краматорска. Имел среднее специальное образование.



На Донбассе погиб 22-летний Валерий Геровкин / Фото из фейсбука 93-й ОМБр "Холодный Яр"

В ряды Вооруженных сил Украины вступил в сентябре 2020 года. В 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" пехотинец служил примерно год. Товарищи называли его "Гера". Это была его первая ротация в ООС.

Товарищи рассказали, что погибший защитник мечтал пойти в армию давно, но хотел закончить учебу. У него была любимая девушка. Побратимы вспоминают его как позитивного, трудолюбивого и умного парня, который всегда приходил на помощь своим собратьям.

Война на Донбассе: последние новости

За минувшие сутки, 1 декабря, пророссийские боевики 4 раза нарушили тишину. Они смертельно ранили бойца ООС.

В этот же день оккупанты дистанционно заминировали Марьинку. Из-за этого 41-летний местный житель получил осколочное ранение.

С начала суток 2 декабря оккупанты уже 4 раза срывали "тишину", дважды били из запрещенного минскими договоренностями оружия.

В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воина госпитализировали, он в удовлетворительном состоянии.

Важно Убийство 6-летней Мирославы Третьяк: вынесли приговор 13-летнему подростку

Рада поддержала выделение денег на "вакцинальную тысячу"

Источник: 24 канал

Верховная Рада Украины 2 декабря окончательно поддержала выделение средств на выплаты вакцинированным украинцам. Решение поддержали 253 нардепа.

В целом сумма выделенная на поддержку этой программы составляет 5 миллиардов гривен, вместо ранее предложенных 3 миллиардов. Кроме того, на борьбу с пандемией COVID-19 выделили отдельно 2,2 миллиарда гривен.

Речь идет об анонсированной президентом 1 тысяче гривен всем украинцам, которые прошли полный курс иммунизации от COVID-19, то есть получили 2 дозы вакцины. Известно, что эти деньги можно будет через приложение Дия потратить на покупку абонемента в спортзал или бассейн, на поход в кино, покупку книг или билетов на внутренние железнодорожные и авиарейсы. Стартует программа 19 декабря.

Обратите внимание! В этот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что в связи с ожиданием большого количества обращений, приняли решение увеличить сумму, которая будет направлена на выплаты вакцинированным украинцам до 8 миллиардов гривен.

Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве

Источник: 24 канал