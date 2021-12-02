Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Читайте також Україна вводить заборону на в'їзд низці іноземців через Омікрон

Парламент ухвалив бюджет-2022

Джерело: 24 канал

Верховна Рада остаточно підтримала проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік – "за" проголосувало 268 нардепів. Розглядати документ почали ще 20 жовтня, однак в цілому його схвалили 2 грудня.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що про суттєві зміни у бюджеті. Зокрема Кабмін збільшив доходи та витрати держбюджету до другого читання законопроєкту.

Пріоритети залишились ті самі – зростання зарплат медиків, забезпечення житлом учасників АТО, збільшення стипендій, цифровізація,
– мовиться у повідомленні.

Головні цифри Держбюджету-2022:

  • прогноз номінального ВВП – 5 трильйонів 368,7 мільярда гривень, його реальне зростання – на рівні – 3,8%;
  • індекс споживчих цін – 106,2%;
  • доходи – у сумі 1 трильйон 332,4 мільярда гривень;
  • видатки – у сумі 1 трильйон 497 мільярда гривень;
  • повернення кредитів – у сумі 10,28 мільярда гривень (більше фактичних за 2020 рік на 8%);
  • надання кредитів – у сумі 23,74 мільярда гривень (більше фактичних за 2020 рік на 57,9%);
  • граничний обсяг дефіциту – 188,798 мільярда.

Зростуть доходи

Надходження від рентних платежів становитимуть 71,25 мільярда гривень. Зокрема, зростання рент від видобування природного газу та нафти передбачено на 24 мільярди гривень, податку на прибуток підприємства – 21 мільярд, вітчизняного ПДВ – на 13 мільярдів, імпортного ПДВ – на 6,5 мільярда, акцизного податку – 2,7 мільярда, екологічного податку – на 1,7 мільярда.

Зміняться видатки

Сергій Марченко розповів, що зростуть видатки на:

  • інфраструктуру, адже туди додатково хочуть виділити 25 мільярдів гривень;
  • зарплати медикам – 2,1 мільярда;
  • закупівлю дороговартісних ліків, зокрема для лікування СМА – 300 мільйонів гривень;
  • освіту й науку – 2 мільярди;
  • соціальну підтримку через карантин – 3 мільярди;
  • фізичну культуру й спорт – 1 мільярд;
  • цифровізацію – 1,9 мільярда;
  • розвиток окремих галузей економіки – 8 мільярдів;
  • витрати на нацбезпеку та оборону підвищили на 3,7 мільярда, зокрема, на Збройні сили України – 2,5 мільярда;
  • реконструкцію культурних пам'яток – 1,7 мільярда;
  • кіно – 1 мільярд;
  • підготовку до проведення Всеукраїнського перепису населення – 416 мільйонів;
  • держапарат – наприклад, Верховна Рада отримає додатково 83,9 мільйона фінансування, Держуправління справами – 23,7 мільйона, з них на Офіс Президента 12,5 мільйона.

Денис Шмигаль повідомив, що проєкт бюджету на 2022 рік передбачає зростання заробітних плат для медичних працівників, збільшення стипендій для студентів навчальних закладів, а також фінансування 100% черги для ветеранів АТО для придбання житла.

Показники держбюджету:

  • Медична галузь – 197,2 мільярда гривень;
  • Освіта – 185,6 мільярда гривень;
  • Пенсійний фонд – 531 мільярд гривень;
  • Соціальний захист – 320 мільярдів гривень;
  • Оборона – 319,4 мільярда гривень;
  • Культура – 13,5 мільярда гривень;
  • Спорт – 11,3 мільярда гривень;
  • Будівництво доріг – 124 мільярди гривень.

Як розповів міністр фінансів Сергій Марченко, зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%, інфляція (грудень до грудня) складе 6,2%, середній курс гривні до долара – 28,6 гривні за долар. А наприкінці року курс становитиме 28,7.

Бюджет

Пріоритетні напрямки Держбюджету / Скриншот з трансляції засідання Кабміну

Бюджет
Основні макропоказники / Скриншот з трансляції засідання Кабміну​

Основні цифри Держбюджету / Скриншоти з трансляції засідання уряду


Основні показники держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу

На Донбасі загинув 22-річний Валерій Геровкін

Джерело: фейсбук 93-ої ОМБр "Холодний Яр"

Російські найманці 1 грудня смертельно поранили українського захисника біля Новотроїцького. Трагедія сталася ввечері на спостережному посту. У бригаді 2 грудня повідомили, що внаслідок обстрілу окупантів загинув 22-річний Валерій Геровкін.

1 грудня 2021 року на позиціях поблизу Новотроїцького загинув солдат Геровкін Валерій Євгенович – його вбив ворожий снайпер,
– йдеться у повідомленні.

Без сина залишилася мати Ганна і батько Євгеній. Відомо, що Валерій Геровкін народився 21 липня 1999 року, був родом із Краматорська. Мав середню спеціальну освіту.

АТО
На Донбасі загинув 22-річний Валерій Геровкін / Фото з фейсбуку 93-ої ОМБр Холодний Яр

До лав Збройних сил України вступив у вересні 2020 року. У 93-ій окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" піхотинець служив приблизно рік. Товариші називали його "Гера". Це була його перша ротація в ООС.

Товариші розповіли, що загиблий захисник мріяв іти в армію давно, але хотів закінчити навчання. У нього була кохана дівчина. Побратими згадують його як позитивного, працьовитого та розумного хлопця, який завжди приходив на допомогу своїм побратимам.

Війна на Донбасі: останні новини

  • За минулу добу, 1 грудня, проросійські бойовики 4 рази порушили тишу. Вони смертельно поранили бійця ООС.
  • У цей же день окупанти дистанційно замінували Мар'їнку. Через це 41-річний місцевий житель отримав осколкове поранення.
  • Від початку доби 2 грудня окупанти вже 4 рази зривали "тишу", двічі гатили зі забороненої мінськими домовленостями зброї.
  • Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїна госпіталізували, він у задовільному стані.

Важливо Вбивство 6-річної Мирослави Третяк: винесли вирок 13-річному підлітку

Рада підтримала виділення грошей на "вакцинаційну тисячу"

Джерело: 24 канал

Верховна Рада України 2 грудня остаточно підтримала виділення коштів на виплати вакцинованим українцям. Рішення підтримали 253 нардепи.

Загалом сума виділена на підтримку цієї програми становить 5 мільярдів гривень, замість раніше запропонованих 3 мільярдів. Крім того, на боротьбу з пандемією COVID-19 виділили окремо 2,2 мільярда гривень.

Мовиться про анонсовану президентом 1 тисячу гривень усім українцям, які пройшли повний курс імунізації від COVID-19, тобто отримали 2 дози вакцини. Відомо, що ці гроші можна буде через додаток Дія витратити на купівлю абонементу в спортзал чи басейн, на похід в кіно, купівлю книг чи квитків на внутрішні залізничні та авіарейси. Стартує програма 19 грудня.

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про подвійне громадянство

Джерело: 24 канал

Володимир Зеленський заявив, що в світі є 65 мільйонів українців. Саме тому президент вніс як невідкладний на розгляд парламенту законопроєкт про множинне громадянство.

Як розповів Зеленський, вперше українці з усього світу почуватимуться не діаспорою, не людьми українського походження, а громадянами України.

Сьогодні (1 грудня – 24 канал) я вношу відповідний законопроєкт на розгляд. Нас 65 мільйонів,
– наголосив президент.

Згодом з'явився текст законопроєкту, що передбачає дозвіл для українців офіційно мати громадянства чи підданства інших країн. Однак у правових відносинах на території України особи з множинним громадянством залишаюся виключно громадянами нашої країни.

Крім того, для іноземців, які хочуть отримати українське громадянство, відмова від попереднього потрібна у випадку, якщо Кабінет Міністрів вніс країну, звідки приїхала особа, до переліку держав міграційного ризику.

Також втрати громадянства України, згідно з документом, можливе у випадках, якщо іноземець з множинним громадянством:

  • у тому числі й українським, використовує документи інших країн на території України й становить загрозу національній безпеці;
  • на момент отримання громадянства проходив військову службу в армії країни, яку в україні визнали державою-агресором чи державою-окупантом.

Суд виніс вироки в справі про вбивство Дениса Вороненкова

Джерело: 24 канал

Шевченківський суд ухвалив вироки щодо двох обвинувачених у справі щодо вбивства ексдепутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова в Києві:

  • обвинуваченого Ярослава Тарасенка визнали винним у сприянні умисному вбивству – його засудили до 12 років ув'язнення;
  • іншого Олександра Лося – виправдали.

Зокрема, за даними слідства, Тарасенко підвозив кілера до місця вбивства в Києві. Лось же, за версією слідства, допомагав організаторам вбивства, а також вів зовнішнє спостереження за жертвою. Вироки у справі виносила колегія присяжних.

Виданню УНН прессекретарка Київської міської прокуратури Надія Максимець розповіла, що "одного з обвинувачених, який за даними слідства підвозив на автомобілі виконавця, засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна".

Коротко про вбивство Вороненкова в Києві

  • Денис Вороненков був депутатом Держдуми від "Комуністичної партії Росії". У 2016 році разом з дружиною переїхав до України та був основним свідком у справі про державну зраду Віктора Януковича при окупації Росією Криму.
  • У березні 2017 року Вороненкова смертельно поранили в Києві. Стріляв у нього доброволець батальйону "Донбас" Павло Паршов. Останнього на місці злочину застрелив охоронець політика. Паршов згодом помер у лікарні.
  • Також слідство встановило двох підозрюваних у злочині. Зокрема влітку того ж року поліція затримала чоловіка, який стежив за потерпілим та водія, який підвозив виконавця до місця злочину. Мовиться про Тарасенка та Лося. Ще у травні 2018 року прокуратура завершила досудове розслідування.
  • 1 грудня 2021 року завершились дебати у справі. Прокурор попросив суд визнати 2 обвинувачених винними та покарати ув'язненням на 12 років. Натомість обвинувачені свою вину не визнають.