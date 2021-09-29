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Безвиз Украины с ЕС

Источник: 24 канал

Ряд европейских СМИ сообщили, что Евросоюз может отменить безвиз из-за злоупотреблений. В своих сообщениях медиа ссылались на внутренний документ, который якобы подписали 4 страны ЕС. Судьба безвиза висела на волоске в странах Западных Балкан, Грузии, Молдове и Украине.

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Согласно документу, Германия, Франция и Италия в последнее время разочарованы из-за, по их мнению, злоупотребления безвизом. В документе пишут о росте "правонарушений, которые связаны с несанкционированным проживанием" граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

Также там говорится о росте в течение последних 3 месяцев более чем на 50% ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии по сравнению с тем же периодом в 2019 году, до пандемии COVID-19.

Что на это ответили в украинском МИД

В комментарии 24 каналу спикер МИД Олег Николенко отметил: волноваться за безвиз не стоит, ведь для этого нет основательных причин. Дипломат подчеркнул, что Украина не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с Евросоюзом.

Николенко также пояснил, что Европейская комиссия уже проанализировала выполнение требований визовой либерализации различными странами за 2020 год и первую половину 2021. В отчете, который опубликовали в начале августа, соблюдение соответствующих критериев Украиной там оценили положительно.

Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства,

– добавил он.

Такую же реакцию имел президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он заверил, что отмена безвиза для Украины – это лишь фейк СМИ.

Любченко может стать премьером

Источник: 24 канал

Алексей Любченко является одним из наиболее вероятных кандидатов в премьер-министры Украины. Как сообщили источники 24 канала, действующий министр экономики и вице-премьер может заменить Дениса Шмыгаля на должности уже скоро. Речь идет об изменении Кабмина до конца октября.



Любченко могут назначить до конца октября / Фото Интерфакса

Источники отмечают, что для команды "слуг" сейчас важный этап, поскольку остается 2 года до выборов. Поэтому, мол, назначение нового премьера и правительства, это не просто об эффективности, это история уже к выборам в парламент.

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Обратите внимание! В пресс-службе Алексея Любченко пока информацию не комментировали. Редакция 24 канала обратилась с соответствующим запросом в Министерство экономики.

Кадровые изменения в правительстве

Информацию о том, что в правительстве Дениса Шмыгаля будут кадровые изменения СМИ распространяют с лета.

На данный момент говорится об отставке сразу нескольких министров. В СМИ предполагают, что это глава Минсоцполитики Марина Лазебная, вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и руководитель Министерства защиты окружающей среды Роман Абрамовский.

О возможной отставке самого Шмыгаля говорили еще в начале 2021 года.

Мэр Запорожья сообщил об отставке

Источник: фейсбук Владимира Буряка

Владимир Буряк – городской глава Запорожья – сообщил, что уходит в отставку со своего поста. В своем фейсбуке он написал, что подал соответствующее заявление. Как объяснил, причина этому – состояние здоровья и призыв врачей позаботиться о себе.

Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований,

– написал Буряк.

Владимир Буряк отметил, что Запорожье он не будет покидать, как и политическую деятельность. По его словам, он будет продолжать дело своей партии "Единение".



Уходить из политики Владимир Буряк не собирается / Фото из его фейсбука

В то же время экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале написал, что объяснение Буряка не совпадает с реальной причиной. Мол, по его информации, настоящая причина отставки – конфликт с большинством в городском совете. Среди оснований то, что сессии горсовета не собирались уже длительное время.

Совет проголосовал в тот же вечер

Вечером 29 сентября Запорожский городской совет проголосовал за увольнение Владимира Буряка с должности мэра. Уволили мэра 45 голосами депутатов. Против проголосовали только 2, воздержались еще 3.

Полномочия городского главы переложили на секретаря городского совета Анатолия Куртева.

Скандал с попыткой изнасилования в поезде

Источник: фейсбук Надежды Кушнир

Известная иллюстратор и автор проекта "Гусь" Надежда Кушнир сообщила, что ее пытались изнасиловать в поезде. Она ехала в вагоне типа СВ, когда вдруг к ней стал приставать мужчина. Женщина начала кричать и после того пассажир отошел от нее.

Я развернулась к стенке. Он закрыл дверь, стащил с меня одеяло. Сам встал на колени и пытался расставить мне ноги и лез целоваться,

– рассказала Надежда.

Иллюстратор схватила свои документы и сумку и выбежала за помощью к проводнице. Однако, по ее словам, работница вагона возмутилась, почему пассажирка не сразу обо всем рассказала. После того львовянку переселили в другое купе.

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На сообщение иллюстратора отреагировал руководитель по коммуникациям пассажирской филиала "Укрзализныци" Александр Шевченко. Он попросил пассажирку уточнить детали поездки, чтобы провести анализ действий сотрудников поездной бригады. Шевченко пообещал, что "Укрзализныця" ускорит оборудование вагонов видеонаблюдением и возможностью видеть, какого пола пассажир при покупке билета онлайн.

После огласки в СМИ Надежда Кушнир удалила свой пост в соцсетях. По словам львовянки, ее начали штурмовать СМИ с просьбой прокомментировать ситуацию.

Годовщина Бабьего Яра

80 лет назад – 29 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр на Киевщине начались массовые расстрелы. За несколько дней в Бабьем Яру жизнь отобрали у десятков тысяч людей – женщин, мужчин и даже детей. За несколько дней в конце сентября 1941 года в Бабьем Яру расстреляли более 33 тысяч человек. Это одна из самых массовых казней времен Второй мировой войны. Уничтожение людей здесь продолжалось и до 1943 года.

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В ряде городов 29 сентября прошли памятные мероприятия. Так, в Киеве Владимир Зеленский возложил цветы к мемориалу тысяч невинно убитых жертв в Бабьем Яру. Президент Украины подчеркнул, что эта трагедия никогда не должна повториться.

Жуткие расстрелы в Бабьем Яру: смотрите видео 24 канала