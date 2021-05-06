Главные новости 6 мая: на Донбассе погиб украинский воин, Блинкен приехал в Украину
Оккупанты убили украинского военного на Донбассе, еще один боец в тяжелом состоянии. Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые приехал в Украину и провел ряд встреч. Полтавщина и Запорожье покидают красную карантинную зону. Евросоюз расширил список стран, которым разрешил въезд, но Украины в нем нет. Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых украинцев. Такими были главные новости 6 мая.
Источник:24 канал
Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:
Боевики убили украинского бойца
Источник: фейсбук ООС
Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников возле Новотроицкого.
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Погибший и раненый на фронте
Боевики били из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также из стрелкового оружия. На обстрелы врага бойцы ВСУ открывали ответный огонь.
В результате атаки российских наемников украинский защитник получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти его не удалось, военнослужащий умер.
Другой военный получил осколочное ранение. Ему оказали необходимую помощь и эвакуировали в больницу. Его состояние на данный момент тяжелое.
Ситуация в Донбассе в мае
- В первый день мая оккупанты сбросили осколочные гранаты на позиции военных ВСУ вблизи Водяного. 1 военный получил ранения.
- 5 мая в результате вражеских обстрелов пострадали 2 украинских военнослужащих. Их оперативно эвакуировали в медицинские учреждения.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
Блинкен в Украине
Источник: 24 канал
Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые приехал в Украину. Он уже провел ряд важных встреч.
К теме Это будет фундаментальный год для отношений Украины и США, – Зеленский о разговоре с Блинкеном
Встреча Блинкена и Зеленского: о чем говорили политики
- Блинкен сказал, что США и вся G7 поддерживают суверенитет Украины. По его словам, США очень ценят дружбу и партнерство с Украиной, поэтому эта поддержка будет и в дальнейшем.
- Зеленский заявил, что американские чиновники так хорошо знают все детали украинской политики, что показалось будто встреча была не первой. Президент акцентировал на содержательном разговоре.
- Он сообщил, что пригласил президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис принять участие в саммите "Крымской платформы".
- Блинкен ответил, что чиновники найдут подходящее время для визита. Кроме того, госсекретарь отметил, что партнерство США и Украины развивается в течение многих лет, в частности США поддерживают государство в борьбе с вооруженной агрессией.
- Госсекретарь обратил внимание, что Россия лишь частично отвела войска от границ, поэтому угрозы остаются. Поскольку значительное количество войск остается, Москва имеет возможность активно действовать, если только захочет.
- Политики обсудили вопросы безопасности в Черноморском и Азовском регионах.
- Тема реформ была одной из основных во время разговора политиков. Как отметил Блинкен, есть очень много сил, которые выступают против реформ и борьбы с коррупцией.
- Не обошли вниманием и тему строительства "Северного потока-2".
Смотрите видео пресс-конференции Зеленского и Блинкена:
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С кем еще пообщался Блинкен
- госсекретарь США поговорил с главой МИД Дмитрием Кулебой. Министр после разговора отметил, что укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море – это вклад в безопасность и успех наших государств;
- главой ПЦУ Епифанием – обсудили становление ПЦУ и важности устранения искусственных препятствий при свободном определении общинами своей принадлежности;
- премьер-министром Денисом Шмыгалем, который заявил, что визит Блинкена в Украину свидетельствует о высоком уровне отношений между странами;
- представителями Верховной Рады.
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Полтавщина и Запорожье покидают красную зону
Источник: телеграм Олега Немчіиова
Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Мнение В середине мая в красной зоне не будет ни одной области: прогноз KSE
Государственная комиссия решила отменить с 00:00 минут 07 мая 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Полтавской областей,
– отметил Немчинов.
Теперь в этих областях будут действовать ограничения желтой карантинной зоны.
Что запрещено и разрешено в "желтых" областях
- в транспорте разрешена перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;
- в общественных местах люди обязаны носить маски;
- массовые мероприятия можно проводить, однако помещение должно быть заполнено только на 50%;
- работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры разрешена, но с заполненностью залов до половины;
- можно проводить официальные спортивные мероприятия со зрителями заполненностью до половины мест и при физической дистанции не менее 1,5 метра;
- заведения питания могут работать только до полуночи;
- учебные заведения могут посещать группы до 20 человек.
Ситуация с коронавирусом на Полтавщине и Запорожье
- За сутки 5 мая в Полтавской области коронавирус подтвердили у 395 местных жителей. Всего с начала эпидемии заболели 72 909 человек, выздоровели – 62 6822, к сожалению, умерли – 1 589.
- На Запорожье за предыдущие сутки COVID-19 обнаружили у 357 человек. Всего недуг диагностировали у 97 244 местных жителей, выздоровели – 80 148, умерли – 1 993.
Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
ЕС расширил список стран, которым разрешил въезд
Источник: Совет ЕС
Европейский Союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешили въезд на территорию государств-членов ЕС в период пандемии COVID-19.
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6 мая список стран, гражданам которых разрешен въезд, пополнил Израиль. В перечне уже есть 7 государств. К сожалению, Украины среди них пока нет.
Каким странам разрешили въезд
- Австралия,
- Новая Зеландия,
- Руанда,
- Сингапур,
- Южная Корея,
- Таиланд.
Китаю также откроют границы
- В списке есть особые административные районы Китая – Гонконг и Макао. Однако границы для граждан откроют после того, как сам Китай откроется для европейцев.
- Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются резидентами ЕС для посещения стран-членов. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны – Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.
Новый рейтинг Forbes
Источник: Forbes
Журнал Forbes обнародовал новый рейтинг самых богатых украинцев. Согласно ему, в Украине есть 8 миллиардеров. Еще двое богачей из первой десятки немножко "не дотягивают" до миллиарда.
Советуем ознакомиться Самые влиятельные люди Украины: кто попал в список богачей
Список самых богатых украинцев
- Ринат Ахметов ("Метинвест", ДТЭК) – 7,6 миллиарда долларов.
- Виктор Пинчук ("Интерпайп") – 2,5 миллиарда;
- Константин Жеваго (Ferrexpo) – 2,4 миллиарда;
- Игорь Коломойский ("Укрнафта") – 1,8 миллиарда;
- Геннадий Боголюбов ("Укрнафта") – 1,7 миллиарда;
- Александр и Галина Гереги ("Эпицентр") – 1,7 миллиарда;
- Петр Порошенко (Roshen) – 1,4 миллиарда;
- Вадим Новинский (Метинвест) – 1,4 миллиарда;
- Александр Ярославский (DCH) – 820 миллионов;
- Юрий Косюк (МХП) – 780 миллионов.
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