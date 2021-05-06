Оккупанты убили украинского военного на Донбассе, еще один боец в тяжелом состоянии. Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые приехал в Украину и провел ряд встреч. Полтавщина и Запорожье покидают красную карантинную зону. Евросоюз расширил список стран, которым разрешил въезд, но Украины в нем нет. Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых украинцев. Такими были главные новости 6 мая.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Боевики убили украинского бойца

Источник: фейсбук ООС

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников возле Новотроицкого.

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Погибший и раненый на фронте

Боевики били из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также из стрелкового оружия. На обстрелы врага бойцы ВСУ открывали ответный огонь.

В результате атаки российских наемников украинский защитник получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти его не удалось, военнослужащий умер.

Другой военный получил осколочное ранение. Ему оказали необходимую помощь и эвакуировали в больницу. Его состояние на данный момент тяжелое.

Важно! В 93-й ОМБр Холодный Яр сообщили, что погиб 37-летний механик-водитель механизированного батальона Дмитрий Товчигречко. Он был родом из Кривого Рога. На службу был призван недавно – в январе 2021 года.

Ситуация в Донбассе в мае

В первый день мая оккупанты сбросили осколочные гранаты на позиции военных ВСУ вблизи Водяного. 1 военный получил ранения.

5 мая в результате вражеских обстрелов пострадали 2 украинских военнослужащих. Их оперативно эвакуировали в медицинские учреждения.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

Блинкен в Украине

Источник: 24 канал

Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые приехал в Украину. Он уже провел ряд важных встреч.

К теме Это будет фундаментальный год для отношений Украины и США, – Зеленский о разговоре с Блинкеном

Встреча Блинкена и Зеленского: о чем говорили политики

Блинкен сказал, что США и вся G7 поддерживают суверенитет Украины. По его словам, США очень ценят дружбу и партнерство с Украиной, поэтому эта поддержка будет и в дальнейшем.

По его словам, США очень ценят дружбу и партнерство с Украиной, поэтому эта поддержка будет и в дальнейшем. Зеленский заявил, что американские чиновники так хорошо знают все детали украинской политики, что показалось будто встреча была не первой. Президент акцентировал на содержательном разговоре.

Он сообщил, что пригласил президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис принять участие в саммите "Крымской платформы".

и вице-президента Камалу Харрис принять участие в саммите "Крымской платформы". Блинкен ответил, что чиновники найдут подходящее время для визита. Кроме того, госсекретарь отметил, что партнерство США и Украины развивается в течение многих лет, в частности США поддерживают государство в борьбе с вооруженной агрессией.

Кроме того, госсекретарь отметил, что партнерство США и Украины развивается в течение многих лет, в частности США поддерживают государство в борьбе с вооруженной агрессией. Госсекретарь обратил внимание, что Россия лишь частично отвела войска от границ , поэтому угрозы остаются. Поскольку значительное количество войск остается, Москва имеет возможность активно действовать, если только захочет.

, поэтому угрозы остаются. Поскольку значительное количество войск остается, Москва имеет возможность активно действовать, если только захочет. Политики обсудили вопросы безопасности в Черноморском и Азовском регионах.

Тема реформ была одной из основных во время разговора политиков. Как отметил Блинкен, есть очень много сил, которые выступают против реформ и борьбы с коррупцией.

была одной из основных во время разговора политиков. Как отметил Блинкен, есть очень много сил, которые выступают против реформ и борьбы с коррупцией. Не обошли вниманием и тему строительства "Северного потока-2".

Смотрите видео пресс-конференции Зеленского и Блинкена:

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Важно! Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что Энтони Блинкен заверил, что американская сторона всячески поддерживает стремление Украины стать членом НАТО.

С кем еще пообщался Блинкен

госсекретарь США поговорил с главой МИД Дмитрием Кулебой. Министр после разговора отметил, что укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море – это вклад в безопасность и успех наших государств;

главой ПЦУ Епифанием – обсудили становление ПЦУ и важности устранения искусственных препятствий при свободном определении общинами своей принадлежности;

премьер-министром Денисом Шмыгалем, который заявил, что визит Блинкена в Украину свидетельствует о высоком уровне отношений между странами;

представителями Верховной Рады.

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Полтавщина и Запорожье покидают красную зону

Источник: телеграм Олега Немчіиова

Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Мнение В середине мая в красной зоне не будет ни одной области: прогноз KSE

Государственная комиссия решила отменить с 00:00 минут 07 мая 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Полтавской областей,

– отметил Немчинов.

Теперь в этих областях будут действовать ограничения желтой карантинной зоны.

Что запрещено и разрешено в "желтых" областях

в транспорте разрешена перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;

в общественных местах люди обязаны носить маски;

массовые мероприятия можно проводить, однако помещение должно быть заполнено только на 50%;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры разрешена, но с заполненностью залов до половины;

можно проводить официальные спортивные мероприятия со зрителями заполненностью до половины мест и при физической дистанции не менее 1,5 метра;

заведения питания могут работать только до полуночи;

учебные заведения могут посещать группы до 20 человек.

Ситуация с коронавирусом на Полтавщине и Запорожье

За сутки 5 мая в Полтавской области коронавирус подтвердили у 395 местных жителей. Всего с начала эпидемии заболели 72 909 человек, выздоровели – 62 6822, к сожалению, умерли – 1 589.

коронавирус подтвердили у 395 местных жителей. Всего с начала эпидемии заболели 72 909 человек, выздоровели – 62 6822, к сожалению, умерли – 1 589. На Запорожье за предыдущие сутки COVID-19 обнаружили у 357 человек. Всего недуг диагностировали у 97 244 местных жителей, выздоровели – 80 148, умерли – 1 993.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

ЕС расширил список стран, которым разрешил въезд

Источник: Совет ЕС

Европейский Союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешили въезд на территорию государств-членов ЕС в период пандемии COVID-19.

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6 мая список стран, гражданам которых разрешен въезд, пополнил Израиль. В перечне уже есть 7 государств. К сожалению, Украины среди них пока нет.

Каким странам разрешили въезд

Австралия,

Новая Зеландия,

Руанда,

Сингапур,

Южная Корея,

Таиланд.

Китаю также откроют границы

В списке есть особые административные районы Китая – Гонконг и Макао. Однако границы для граждан откроют после того, как сам Китай откроется для европейцев.

Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются резидентами ЕС для посещения стран-членов. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны – Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Обратите внимание! Список стран пересматривают каждые 2 недели. Государствам разрешают въезд по следующим критериям: эпидемиологическая ситуация, противодействие COVID-19, надежность информации о заболевании.

Новый рейтинг Forbes

Источник: Forbes

Журнал Forbes обнародовал новый рейтинг самых богатых украинцев. Согласно ему, в Украине есть 8 миллиардеров. Еще двое богачей из первой десятки немножко "не дотягивают" до миллиарда.

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Список самых богатых украинцев

Ринат Ахметов ("Метинвест", ДТЭК) – 7,6 миллиарда долларов. Виктор Пинчук ("Интерпайп") – 2,5 миллиарда; Константин Жеваго (Ferrexpo) – 2,4 миллиарда; Игорь Коломойский ("Укрнафта") – 1,8 миллиарда; Геннадий Боголюбов ("Укрнафта") – 1,7 миллиарда; Александр и Галина Гереги ("Эпицентр") – 1,7 миллиарда; Петр Порошенко (Roshen) – 1,4 миллиарда; Вадим Новинский (Метинвест) – 1,4 миллиарда; Александр Ярославский (DCH) – 820 миллионов; Юрий Косюк (МХП) – 780 миллионов.

Рейтинг самых богатых украинцев / Инфографика 24 канала