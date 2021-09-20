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​Важно Стрельба в Перми: что известно о нападавшем Тимуре Бекмансурове

Жуткая стрельба в Перми

Источник: 24 канал

В Пермском университете в России произошла ужасная стрельба. Огонь открыл 18-летний Тимур Бекмансуров, который уже давно планировал атаку на учебное заведение.

Все, что известно о стрельбе

Парень пришел во двор Пермского государственного университета в 11:00 по местному времени (10:00 по Киеву). Без предупреждения он произвел примерно 30 выстрелов из гладкоствольного ружья Huglu 12 калибра.

из гладкоствольного ружья Huglu 12 калибра. В общей сложности жертвами Тимура Бекмансурова стали 8 человек, еще более 20 человек – получили ранения. Перед инцидентом он писал о своих намерениях в соцсетях. Стрелок подробно рассказал, как проходил осмотр у психиатра, покупал оружие и готовил нападение.

Бекмансуров добавил, что ни к каким экстремистским организациям не относится, а свои планы строил давно – деньги на оружие он собирал еще с 10 класса.

После стрельбы Бекмансуров планировал застрелить себя.

Правоохранители задержали стрелка, однако во время этого злоумышленника тяжело ранили.

Больше об этом Стрелок из университета в Перми выжил: в сети показали момент ранения

По последним данным, он в очень тяжелом состоянии находится в больнице с:

ранениями грудной клетки и ног,

поражением кишечника и печени.

Стрельба в Пермском университете: смотрите видео

Карантин в Украине продлили

Источник: Минздрав

Кабинета Министров Украины принял решение продлить адаптивный карантин. Теперь он будет действовать до 31 декабря 2021 года. Вместе с общенациональным карантином продлили и адаптивный карантин.

Интересно Ситуация с COVID-19 обостряется: в 10 регионах чрезмерное количество госпитализированных

Сейчас вся Украина находится в зеленой зоне. Однако с начала осени количество больных и госпитализированных начала резко расти – 18 сентября показатели госпитализаций превышены в 10 регионах Украины.

Какая сейчас ситуация с COVID-19

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что текущая эпидемическая ситуация контролируется.

Да, мы фиксируем рост числа новых случаев COVID-19, но благодаря вакцинации имеем запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье – прививаться от коронавирусной инфекции при первой возможности,

– пояснил Ляшко.

21 сентября состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. На нем объявят, когда на всей территории Украины установят желтый уровень эпидемиологической опасности.

Какие карантинные ограничения будут действовать при желтом уровне

запрещены массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метра площади территории или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров площади.

Брату судьи Павла Вовка объявили о подозрении

Источник: НАБУ

Детективы НАБУ и САП сообщили о новом подозрении экс-сотрудника Службы внешней разведки Украины и адвокату Юрию Зонтову. Речь идет о брате судьи Павла Вовка, которого подозревают в подстрекательстве на предоставление взятки судьям ОАСК.

По версии следствия, Зонтов совместно с другим участником преступления обещал через главу ОАСК решать вопрос с одним из судей о положительном решении по делу. За это просили 100 тысяч долларов.

Предполагают, что подозреваемый является фактическим владельцем квартиры, где изъяли деньги. Однако эти сведения не указаны в его декларации за 2020 год. Наличность, которую там нашли детективы НАБУ, в декларации тоже не указана.

Подробнее о деле брата судьи Вовка

В апреле НАБУ задержало адвокатов Донца и Зонтова на получении взятки, размером 100 тысяч долларов. Тогда же обыскали квартиру в Киеве на улице Джона Маккейна.

Там обнаружили чуть ли не склад наличности: более 3 миллионов долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов и тому подобное. 14 апреля ВАКС наложил арест на имущество подозреваемых. Зонтов находится под стражей.

Напряжение на границе Косово и Сербии

Источник: Srbija Danas

Частично признанное Косово с 20 сентября запретило въезд автомобилей с сербскими номерами. Это привело к новой волне напряженности между странами и протестам.

С чего все началось

На линии разграничения между Сербией и частично признанным Косово внезапно расставили бронетехнику и специальную полицию. Правоохранители получили задание снимать все номера, которые принадлежат Сербии. Из-за этого сотни косовских сербов на машинах заблокировали дороги, которые ведут к одному из пограничных пунктов.

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что с 20 сентября сербские номерные знаки необходимо менять на временные.

Мы не просили временные номерные знаки, но они были навязаны другой стороной. Пока наши граждане должны платить за номера при въезде в Сербию, такая практика также будет использоваться при въезде в Косово,

– добавил глава правительства.

Обратите внимание! Сербская полиция в течение многих лет снимает регистрационные номера с автомобилей, зарегистрированных в Косово. Скорее всего, нынешняя инициатива является зеркальным шагом.

Косово запретило въезд на авто с сербскими номерами: смотрите видео

Какие отношения между Сербией и Косово

Косово – это бывший сербский край, который отделился от Сербии в 2008 году после конфликта в 1998–99 гг. между албанскими повстанцами и сербскими силами.

Независимость Косово признали более 100 стран, включая Соединенные Штаты Америки и 22 из 27 государств-членов ЕС. Украина же, в отличие от подавляющего большинства европейских стран и мира, не признает государство Косово.

Сербия по-прежнему считает эту территорию своей южной провинцией и пользуется поддержкой в этом вопросе России и Китая.

В Украину идут заморозки

Источник: ГСЧС

Уже через несколько дней Украину накроют заморозки. Сильное похолодание прогнозируют почти на всей территории страны, кроме южных, восточных областей и Закарпатья.

Где ждать заморозков

Согласно информации Укргидрометцентра, спасатели предупредили, что заморозки будут:

ночью 22 сентября – в западных областях;

23 сентября – на всей территории Украины, кроме юга, востока и Закарпатья.

Какой будет погода 21 сентября

Погода в Украине будет солнечной и сухой в большинстве областей Украины. В большинстве регионов станет прохладнее, чем в предыдущие дни. Наименьшую температуру зафиксируют термометры в северо-западных областях – лишь +7...+9 градусов.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, в Украине в течение 21 сентября будет доминировать холод. Стареющий циклон еще будет посылать дожди на головы жителей северных областей, центральных и Харьковщины.