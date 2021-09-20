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​Важливо Стрілянина у Пермі: що відомо про нападника Тимура Бекмансурова

Моторошна стрілянина у Пермі

Джерело: 24 канал

У Пермському університеті, що у Росії, сталася жахлива стрілянина. Вогонь відкрив 18-річний Тимур Бекмансуров, який вже давно планував атаку на навчальний заклад.

Все, що відомо про стрілянину

Хлопець прийшов на подвір'я Пермського державного університету об 11:00 за місцевим часом (10:00 за Києвом). Без попередження він здійснив приблизно 30 пострілів з гладкоствольної рушниці Huglu 12 калібру.

з гладкоствольної рушниці Huglu 12 калібру. Загалом жертвами Тимура Бекмансурова стали 8 людей, ще понад 20 осіб – отримали поранення. Перед інцидентом він писав про свої наміри у соцмережах. Стрілок детально розповів, як проходив огляд у психіатра, купував зброю і готував напад.

Бекмансуров додав, що до жодних екстремістських організацій не належить, а свої плани будував давно – гроші на зброю він збирав ще з 10 класу.

Після стрілянини Бекмансуров планував застрелити себе.

Правоохоронці затримали стрілка, однак під час цього зловмисника важко поранили.

Більше про це Стрілок з університету у Пермі вижив: у мережі показали момент поранення

За останніми даними він у дуже важкому стані перебуває у лікарні з:

пораненнями грудної клітини та ніг,

ураженням кишківника та печінки.

Стрілянина у Пермському університеті: дивіться відео

Карантин в Україні продовжили

Джерело: МОЗ

Кабінету Міністрів України ухвалив рішення продовжити адаптивний карантин. Тепер він діятиме до 31 грудня 2021 року. Разом із загальнонаціональним карантином продовжили й адаптивний карантин.

Цікаво Ситуація з COVID-19 загострюється: в 10 регіонах надмірна кількість госпіталізованих

Наразі вся Україна перебуває в зеленій зоні. Проте від початку осені кількість хворих та госпіталізованих почала різко зростати – 18 вересня показники госпіталізацій перевищені у 10 регіонах України.

Яка зараз ситуація з COVID-19

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що поточна епідемічна ситуація контрольована.

Так, ми фіксуємо зростання кількості нових випадків COVID-19, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя та здоров'я – щепитися від коронавірусної інфекції за першої нагоди,

– пояснив Ляшко.

21 вересня відбудеться засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому оголосять, коли на всій території України встановлять жовтий рівень епідеміологічної небезпеки.

Які карантинні обмеження діятимуть при жовтому рівні

заборонені масові заходи за участю понад однієї особи на 4 квадратних метри площі території або наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;

не більше 4 осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метри;

кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів площі.

Брату судді Павла Вовка оголосили про підозру

Джерело: НАБУ

Детективи НАБУ та САП повідомили про нову підозру експрацівнику Служби зовнішньої розвідки України й адвокату Юрію Зонтову. Мовиться про брата судді Павла Вовка, якого підозрюють у підбуренні на надання хабаря суддям ОАСК.

За версією слідства, Зонтов спільно з іншим учасником злочину обіцяв через голову ОАСК розв'язувати питання з одним із суддів про позитивне рішення у справі. За це просили 100 тисяч доларів.

Припускають, що підозрюваний є фактичним власником квартири, де вилучили гроші. Однак ці відомості не вказані в його декларації за 2020 рік. Готівка, яку там знайшли детективи НАБУ, у декларації теж незазначена.

Детальніше про справу брата судді Вовка

У квітні НАБУ затримало адвокатів Донця і Зонтова на отриманні хабаря, розміром 100 тисяч доларів. Тоді ж обшукали квартиру у Києві на вулиці Джона Маккейна.

Там виявили ледь не склад готівки: понад 3 мільйони доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів тощо. 14 квітня ВАКС наклав арешт на майно підозрюваних. Зонтов перебуває під вартою.

Напруження на кордоні Косово та Сербії

Джерело: Srbija Danas

Частково визнане Косово з 20 вересня заборонило в'їзд автомобілів із сербськими номерами. Це призвело до нової хвилі напруження між країнами та протестів.

З чого все почалося

На лінії розмежування між Сербією та частково визнаним Косово раптово розставили бронетехніку та спеціальну поліцію. Правоохоронці отримали завдання знімати усі номери, які належать Сербії. Через це сотні косовських сербів на машинах заблокували дороги, які ведуть до одного з прикордонних пунктів.

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті заявив, що з 20 вересня сербські номерні знаки необхідно міняти на тимчасові.

Ми не запитували тимчасові номерні знаки, але вони були нав'язані іншою стороною. Поки наші громадяни повинні платити за номери при в'їзді в Сербію, така практика також буде використовуватися при в'їзді в Косово,

– додав глава уряду.

Зверніть увагу! Сербська поліція протягом багатьох років знімає реєстраційні номери з автомобілів, зареєстрованих у Косово. Скоріш за все, нинішня ініціатива є дзеркальним кроком.

Косово заборонило в'їзд на авто зі сербськими номерами: дивіться відео

Які відносини між Сербією та Косово

Косово – це колишній сербський край, який відділився від Сербії у 2008 році після конфлікту 1998 – 99 років між албанськими повстанцями та сербськими силами.

Незалежність Косово визнали понад 100 країн, включно зі Сполученими Штатами Америки та 22 з 27 держав-членів ЄС. Україна ж, на відміну від переважної більшості європейських країн і світу, не визнає державу Косово.

Однак Сербія як і раніше вважає цю територію своєю південною провінцією та користується підтримкою в цьому питанні Росії та Китаю.

В Україну сунуть заморозки

Джерело: ДСНС

Вже за кілька днів Україну накриють заморозки. Сильне похолодання прогнозують майже на всій території країни, крім південних, східних областей та Закарпаття.

Де чекати заморозків

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, рятувальники попередили, що заморозки будуть:

вночі 22 вересня – у західних областях;

23 вересня – на всій території України, крім півдня, сходу та Закарпаття.

Якою буде погода 21 вересня

Погода в Україні буде сонячною та сухою у більшості областей України. У більшості регіонів стане прохолодніше, ніж у попередні дні. Найменшу температуру зафіксують термометри у північно-західних областях – лише +7...+9 градусів.

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, в Україні протягом 21 вересня домінуватиме холод. Старіючий циклон ще посилатиме дощі на голови мешканців північних областей, центральних та Харківщини.