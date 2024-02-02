Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий объяснил 24 Каналу, что проблема не в возрасте, а в стимулах. Поскольку воюют преимущественно 40-летние и 50-летние мужчины, а молодежь мобилизационных лет довольно часто не спешит.

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"Относительно возраста, то это, честно говоря, смешно. Дело в том, что нашей проблемой является не то, что мобилизационный возраст начинается с 27 лет. У нас что, закончились все 27-ми, 28-ми, 30-летние мужчины? Они все уже служат, воюют и поэтому надо брать 25-летних? Ну, нет. Покажите мне 27-летних солдат, где они? Конечно, немного есть, но у нас сейчас преимущественно служат люди другого возраста", – заметил военный.

В сети пишут, что воюют преимущественно 40-летние мужчины. Однако официальной статистики нет. Но, по убеждению Дикого, служит его поколение – даже не 40+, а 50+. В основном бремя этой войны выдерживают те, кого называли "рожденные в СССР". И в основном они и воюют. В то же время рожденные и воспитанные уже в независимой Украине – не спешат.

Мы ни в коем случае не будем обобщать, потому что есть замечательные исключения. Причем, 18-ти и 20-ти летние, но все это добровольцы. А по массовой мобилизации, то как раз ее больше всего саботирует молодежь. Поэтому вопрос не в возрасте, вопрос в стимулах,

– подчеркнул Евгений Дикий.

Недавно экс-командир роты батальона "Айдар" навещал в госпитале своего друга, который потерял на войне ногу. Он командовал взводом – это 30 бойцов, и у них был один 30-летний мужчина, которого все называли "Малыш", потому что все остальные были 50+. Поэтому вопрос не о возрасте мобилизации, а о том, что люди мобилизационного возраста не спешат идти на службу, причем не спешит именно молодежь.

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