Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий объяснил 24 Каналу, что проблема не в возрасте, а в стимулах. Поскольку воюют преимущественно 40-летние и 50-летние мужчины, а молодежь мобилизационных лет довольно часто не спешит.
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"Относительно возраста, то это, честно говоря, смешно. Дело в том, что нашей проблемой является не то, что мобилизационный возраст начинается с 27 лет. У нас что, закончились все 27-ми, 28-ми, 30-летние мужчины? Они все уже служат, воюют и поэтому надо брать 25-летних? Ну, нет. Покажите мне 27-летних солдат, где они? Конечно, немного есть, но у нас сейчас преимущественно служат люди другого возраста", – заметил военный.
В сети пишут, что воюют преимущественно 40-летние мужчины. Однако официальной статистики нет. Но, по убеждению Дикого, служит его поколение – даже не 40+, а 50+. В основном бремя этой войны выдерживают те, кого называли "рожденные в СССР". И в основном они и воюют. В то же время рожденные и воспитанные уже в независимой Украине – не спешат.
Мы ни в коем случае не будем обобщать, потому что есть замечательные исключения. Причем, 18-ти и 20-ти летние, но все это добровольцы. А по массовой мобилизации, то как раз ее больше всего саботирует молодежь. Поэтому вопрос не в возрасте, вопрос в стимулах,
– подчеркнул Евгений Дикий.
Недавно экс-командир роты батальона "Айдар" навещал в госпитале своего друга, который потерял на войне ногу. Он командовал взводом – это 30 бойцов, и у них был один 30-летний мужчина, которого все называли "Малыш", потому что все остальные были 50+. Поэтому вопрос не о возрасте мобилизации, а о том, что люди мобилизационного возраста не спешат идти на службу, причем не спешит именно молодежь.
Новый закон о мобилизации: основные положения
- Определяется четкий срок службы на период военного положения.
- Люди с инвалидностью всех групп освобождены от военной службы. А добровольцы по мобилизации имеют отсрочку на 2 месяца для решения личных вопросов и подготовки к мобилизации.
- Не нужно будет идти в ТЦК, чтобы обновить данные. Это можно будет сделать онлайн в личном кабинете или в ЦПАУ.
- После мобилизации, все граждане будут проходить обязательную военную подготовку 2 – 3 месяца. Человек не может быть отправлен сразу на фронт после мобилизации.
- Главы городских и поселковых советов, территориальных общин имеют бронь. Военнообязанные, которые работают на должностях в органах местного самоуправления – 50% от военнообязанных.
- Срочная служба отменяется. Вместо нее вводится базовая военная подготовка. Человек в возрасте 18 – 24 лет самостоятельно выбирает, когда пройти военную подготовку. Сама подготовка будет занимать максимум 5 месяцев, при этом за человеком сохраняются его рабочее место, чего сейчас нет в действующем законодательстве.