Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий пояснив 24 Каналу, що проблема не у віці, а в стимулах. Оскільки воюють переважно 40-річні та 50-річні чоловіки, а молодь мобілізаційних років досить часто не поспішає.

Не пропустіть Новий закон, виїзд за кордон і е-повістки: якою може бути мобілізація в лютому 2024

"Щодо віку, то це, чесно кажучи, смішно. Річ у тому, що нашою проблемою є не те, що мобілізаційний вік починається з 27 років. У нас що, закінчились всі 27-ми, 28-ми, 30-річні чоловіки? Вони всі вже служать, воюють і тому треба брати 25-річних? Ну, ні. Покажіть мені 27-річних солдатів, де вони? Звісно, трохи є, але в нас зараз переважно служать люди іншого віку", – зауважив військовий.

У мережі пишуть, що воюють переважно 40-річні чоловіки. Однак офіційної статистики немає. Проте, за переконанням Дикого, служить його покоління – навіть не 40+, а 50+ . Здебільшого тягар цієї війни витримують ті, кого називали "народжені в СРСР". І в основному вони й воюють. Водночас народжені й виховані вже у незалежній Україні – не поспішають.

Ми ні в якому разі не будемо узагальнювати, бо є чудові винятки. При чому, 18-ти та 20-ти річні, але все це добровольці. А щодо масової мобілізації, то якраз її найбільше саботує молодь. Тому питання не в віці, питання в стимулах,

– наголосив Євген Дикий.

Нещодавно екскомандир роти батальйону "Айдар" провідував у шпиталі свого друга, який втратив на війні ногу. Він командував взводом – це 30 бійців, і в них був один 30-річний чоловік, якого всі називали "Малюк", бо всі решта були 50+. Тому питання не про вік мобілізації, а про те, що люди мобілізаційного віку не поспішають йти на службу, причому не поспішає саме молодь.

Новий закон про мобілізацію: основні положення