Британский премьер-министр делает эти заявления для того, чтобы показать, какие альтернативные пути вместо давления на Киев относительно капитуляции. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Кроме того, он прокомментировал пункт по экспорту зерна и разблокировке портов. По его мнению, здесь слабы перспективы. Мало шансов, чтобы Москва фактически снимет блокаду с украинских портов.

Для того чтобы реально обеспечить безопасность судоходства, нужно военным путем провести деблокаду. То есть, нужно уничтожить значительную часть Черноморского флота. Это мое мнение. Я просто не вижу никакого другого метода,

– сообщил Марк Фейгин.

Он отметил, что сейчас остро обсуждается вопрос продовольственного кризиса. Если рассчитывать на решение этого вопроса путем переговоров с Россией – решения нет.

Марк Фейгин напомнил, что Сергей Лавров ездил к министру иностранных дел Турции. Там российский представитель заявлял, что можно разминировать порты.

"А как разминировать, когда они сразу же нападут на Одессу. Говори (Лавров – 24 канал): "Мы обещаем, что не нападем". Какой нормальный человек поверит, что они не нападут? Конечно, что нападут, сразу и немедленно", – отметил Фейгин.

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