Британський прем'єр-міністр робить ці заяви для того, щоб показати, які є альтернативні шляхи замість тиску на Київ щодо капітуляції. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.
Важливо Окупанти завдали удару по Очакову, намагаючись знищити порт: одна людина загинула
Крім того, він прокоментував пункт щодо експорту зерна і розблокування портів. На його думку, тут слабкі перспективи. Мало шансів на те, щоб Москва фактично зніме блокаду з українських портів.
Для того, щоб реально забезпечити безпеку судноплавства, потрібно військовим шляхом провести деблокаду. Тобто потрібно знищити значну частину Чорноморського флоту. Це моя думка. Я просто не бачу ніякого іншого методу,
– повідомив Марк Фейгін.
Він зазначив, що зараз гостро обговорюване питання продовольчої кризи. Якщо розраховувати на розв'язанні цього питання шляхом перемовин з Росією – рішення немає.
Марк Фейгін пригадав, що Сергій Лавров їздив до міністра іноземних справ Туреччини. Там російський представник заявляв, що можна розміновувати порти.
"А як розміновувати, коли вони одразу ж нападуть на Одесу. Кажи (Лавров – 24 канал): "Ми обіцяємо, що не нападемо". Яка нормальна людина повірить, що вони не нападуть? Звісно, що нападуть, одразу й негайно", – зазначив Фейгін.
Дивіться ексклюзивний стрім з російським правозахисником Марком Фейгіним:
Яка ситуація в Одесі: останні новини
- У ніч проти 19 червня російські військові вкотре атакували Одещину. На щастя, силам ППО вдалось збити дві ракети "Онікс", випущені ворогом. Про це повідомив речник глави Одеської ОВА Сергій Братчук.
- Росія недаремно атакувала острів Зміїний в перший день повномасштабного вторгнення до України. Він їй був потрібен як база для подальшого наступу на Одесу. Саме навколо острова 24 лютого було чимало російських кораблів, включно з флагманом чорноморського флоту – крейсером "Москва"
- Також російські загарбники побоюються, що Україна вразить їхні кораблі в Чорному морі, тому встановлюють ППО на острові Зміїний. Також окупанти намагаються облаштувати позиції для атаки, щоб дістатися до півдня Одещини.
- Російські окупанти вирішили значно збільшити кількість військової техніки на острові Зміїний. Це несе значну загрозу Україні. Ще 3 червня російські загарбники мали на Зміїному 22 одиниці техніки та озброєння. 6 червня ця кількість зросла до 29 одиниць.
- Збройні Сили України на початку травня блискавично потопили російський катер "Серна" у боях за острів Зміїний. Наші героїчні захисники вдарили по російському судну з "Байрактару". Тепер у ЗСУ показали руйнівну силу безпілотника.