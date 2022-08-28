Так, российские захватчики обстреливали Орехов целых 14 часов – это вдвое дольше, чем длится стандартный рабочий день.

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Что известно о пострадавших

Трехлетний мальчик Ярослав и шестилетняя девушка Александра получили контузию. А их мама получила закрытую черепно-мозговую травму.

Всем оказали своевременную первую медицинскую помощь, а пострадавших госпитализировали в Запорожье, где они получают необходимое лечение. Пока их состояние удовлетворительное.

За последние 6 часов по Орехову 200 "прилетов"

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что за последние 6 часов оккупанты нанесли по Орехову более чем 200 прилетов. Средняя часть города пострадала больше всего – центр охватил огонь.

Подразделения спасателей осуществили уже более 18 выездов и сейчас продолжают тушить огонь. Сейчас горят частные застройки.

Женщин с детьми призвали эвакуироваться

Из-за того, что оккупанты поливают огнем орехов, женщин с детьми призывают эвакуироваться в безопасные места, пока есть такая возможность.

Читая эту оперативную информацию, никто из нас не может смириться с тем, что шестилетний ребенок сегодня получил не учебники в школу, а контузию. А его маленький брат вообще вынужден понимать, что такое война. Враг пытается забрать жизнь и здоровье наших детей. Мы призываем женщин вместе с детьми эвакуироваться в безопасные места. Сейчас такая возможность есть,

– написал Александр Старух.

Напомним, что в ночь на 28 августа россияне нанесли очередной террористический удар по Запорожью. Пострадали 40 частных домов. 2 человека получили ранения.

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