Так, російські загарбники обстрілювали Оріхів цілих 14 годин – це удвічі довше, ніж триває стандартний робочий день.

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Що відомо про постраждалих

Трирічний хлопчик Ярослав та шестирічна дівчина Олександра отримали контузію. А їхня мама зазнала закритої черепно-мозкової травми.

Всім надали своєчасну першу медичну допомогу, а постраждалих госпіталізували до Запоріжжя, де вони отримують необхідне лікування. Наразі їхній стан задовільний.

За останні 6 годин по Оріхову було понад 200 "прильотів"

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що за останні 6 годин окупанти завдали по Оріхову більш ніж 200 прильотів. Середня частина міста постраждала найбільше – центр охопив вогонь.

Підрозділи рятувальників зробили вже більш ніж 18 виїздів й наразі продовжують гасити вогонь. Найбільше горять приватні забудови.

Жінок з дітьми закликали евакуюватися

Через те, що окупанти поливають вогнем Оріхів, жінок із дітьми закликають евакуюватися у безпечні місця, поки є така можливість.

Читаючи цю оперативну інформацію, ніхто з нас не може змиритися з тим, що шестирічна дитина сьогодні отримала не підручники до школи, а контузію. А її маленький брат взагалі змушений розуміти, що таке війна. Ворог намагається забрати життя і здоров’я наших дітей. Ми закликаємо жінок разом з дітьми евакуюватись в безпечні місця. Наразі така можливість є,

– написав Олександр Старух.

Нагадаємо, що у ніч на 28 серпня росіяни завдали чергового терористичного удару по Запоріжжю. Постраждали 40 приватних будинків. 2 людей зазнали поранень.

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