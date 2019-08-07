Одержим идеями убийств: в ФБР выяснили жуткие детали о стрелке из Огайо

Коннор Беттс, которого подозревают в убийстве девяти человек в городе Дейтон, штат Огайо, был одержим насилием. Страшное преступление, вероятнее всего, планировал сам.

Своих размышлений он не скрывал, это выяснили сотрудники Федерального бюро расследований США, пишет "Радио Свобода".

Важно: Череда кровавых терактов в США: сколько жертв и что об этом известно

По данным американских правоохранителей, 24-летний Беттс и раньше размышлял о совершении массовых убийств. В то же время в ФБР еще не смогли назвать мотива его действий.

Предварительно, во время страшного преступления он действовал один. Ранее правоохранители сообщали, что к нападению могут быть причастны несколько человек.

Что случилось в Огайо?

Трагедия произошла в городе Дайтоне, в штате Огайо. В результате атаки погибли 9 человек. Количество пострадавших в течение дня лишь увеличивалось. Сначала сообщали о 16 людях с травмами, сейчас их 27.

Американские правоохранители ликвидировали вероятного нападавшего на месте. Это – 24-летний Коннор Стивен Беттс. Следует отметить, что во время нападения он был одет в бронежилет, а массовый расстрел осуществлял из своего АК-47. Среди жертв вооруженного нападения оказалась 22-летняя сестра нападавшего.

За несколько часов до событий в Дайтоне страшная стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо (штат Техас). В результате по меньшей мере 20 человек погибли и еще 26 получили ранения: как среди погибших, так и раненых есть дети.



Дайтонский стрелок Коннор Стивен Беттс / фото New York Post