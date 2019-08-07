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      Одержимий ідеями вбивств: у ФБР з'ясували моторошні деталі про стрільця з Огайо

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      Нападник, який відкрив стрілянину в Огайо, був одержимий ідеями насильства, – ФБР
      Нападник, який відкрив стрілянину в Огайо, був одержимий ідеями насильства, – ФБР / AFP

      Коннор Беттс, якого підозрюють у вбивстві дев’яти людей у місті Дейтон, штат Огайо, був одержимий насильством. Страшний злочин, найімовірніше, планував сам.

      Своїх роздумів він не приховував, це з’ясували працівники Федерального бюро розслідувань США, пише "Радіо Свобода".

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      За даними американських правоохоронців, 24-річний Беттс і раніше розмірковував про вчинення масових убивств. Водночас у ФБР ще не змогли назвати мотиву його дій.

      Попередньо, під час страшного злочину він діяв один. Раніше правоохоронці повідомляли, що до нападу можуть бути причетними кілька осіб

      Що сталось в Огайо?

      Трагедія трапилась у місті Дайтоні, що у штаті Огайо. Внаслідок атаки загинули 9 осібКількість постраждалих протягом дня лиш збільшувалась. Спочатку повідомляли про 16 осіб із пошкодженнями, зараз їх 27.

      Американські правоохоронці ліквідували імовірного нападника на місці. Це – 24-річний Коннор Стівен Беттс. Слід зазначити, що під час нападу він був одягнений у бронежилет, а масовий розстріл здійснював із власного АК-47. Серед жертв збройного нападу опинилася 22-річна сестра нападника.

      За кілька годин до подій у Дайтоні страшна стрілянина сталася в торговому центріWalmart у Ель-Пасо (штат Техас). У результаті щонайменше 20 осіб загинули та ще 26 зазнали поранень: як серед загиблих, так і поранених є діти.


      Дайтонський стрілець Коннор Стівен Беттс/ фото New York Post

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      Теги: Жертви Новини США Стрілянина Стрілянина у Техасі
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