Одержимий ідеями вбивств: у ФБР з'ясували моторошні деталі про стрільця з Огайо

Коннор Беттс, якого підозрюють у вбивстві дев’яти людей у місті Дейтон, штат Огайо, був одержимий насильством. Страшний злочин, найімовірніше, планував сам.

Своїх роздумів він не приховував, це з’ясували працівники Федерального бюро розслідувань США, пише "Радіо Свобода".

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За даними американських правоохоронців, 24-річний Беттс і раніше розмірковував про вчинення масових убивств. Водночас у ФБР ще не змогли назвати мотиву його дій.

Попередньо, під час страшного злочину він діяв один. Раніше правоохоронці повідомляли, що до нападу можуть бути причетними кілька осіб.

Що сталось в Огайо?

Трагедія трапилась у місті Дайтоні, що у штаті Огайо. Внаслідок атаки загинули 9 осіб. Кількість постраждалих протягом дня лиш збільшувалась. Спочатку повідомляли про 16 осіб із пошкодженнями, зараз їх 27.



Американські правоохоронці ліквідували імовірного нападника на місці. Це – 24-річний Коннор Стівен Беттс. Слід зазначити, що під час нападу він був одягнений у бронежилет, а масовий розстріл здійснював із власного АК-47. Серед жертв збройного нападу опинилася 22-річна сестра нападника.

За кілька годин до подій у Дайтоні страшна стрілянина сталася в торговому центріWalmart у Ель-Пасо (штат Техас). У результаті щонайменше 20 осіб загинули та ще 26 зазнали поранень: як серед загиблих, так і поранених є діти.



Дайтонський стрілець Коннор Стівен Беттс/ фото New York Post