Журналисты Associated Press в своем материале написали, как именно украинцы живут на оккупированных Россией территориях. Кроме этого, в издании рассказали, как именно украинцев используют россияне, а также об их массовом заключении оккупантами.

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Украинцев используют как рабов на оккупированных территориях

Журналисты издания отметили, что тысячи украинских мирных жителей содержатся по всей России и на оккупированных ею украинских территориях. В частности, наших граждан помещают в помещение, начиная с совершенно новых крыльев в российских тюрьмах и заканчивая мокрыми подвалами.

Большинство из этих граждан не имеют статуса по российскому законодательству. На этом страна-агрессорка не собирается останавливаться, ведь авторы материала получили документ российского правительства, в котором изложены планы создать 25 новых тюремных колоний и 6 других изоляторов в оккупированной Украине до 2026 года.

Кроме того, президент России Владимир Путин в мае 2023 года подписал указ, позволяющий России отправлять людей с территорий с военным положением, в которые входит вся оккупированная Украина, на те, где этого состояния нет, например, в регионы страны-агрессорки.

Многих гражданских задерживают за вероятные такие незначительные нарушения, как общение на украинском языке. Других обвиняют в качестве террористов, участников боевых действий или лиц, "сопротивляющихся спецоперации военных". Сотни используются русскими военными на рабском труде, для рытья окопов и других укреплений, а также братских могил,

– говорится в материале.

Авторы подчеркнули, что пытки украинцев на оккупированных территориях являются обычным явлением. Да, наших граждан могут допрашивать с помощью электрического тока, избиения, а также имитация удушения. В докладе Организации Объединенных Наций с конца июня 2023 г. задокументировано 77 казней без рассмотрения гражданских пленных и смерть одного человека из-за пыток.

"Россия вообще не признает содержание мирных жителей, не говоря уже о своих причинах для этого. Но пленные служат будущей разменной монетой при обмене российских солдат, и ООН заявила, что есть доказательства использования гражданских лиц как живой щит у линии фронта", – пишут авторы.

Некоторых гражданских содержали несколько дней или недель, а другие исчезли уже более года. Почти все уволенные из оккупации граждане сказали, что они подвергались пыткам или были их свидетелями. Большинство этих украинцев рассказывали, что их переводили из одного места в другое без объяснения причин.

Украинские заключенные, которых будто бы нет

Журналисты также получили снимки нового здания на территории колонии №2 на Востоке Ростовской области России. Авторы отмечают, что этот объект вырос после начала войны в феврале 2022 года, согласно спутниковым снимкам.

По словам бывших пленных, семей пропавших без вести, правозащитников и российских юристов, в этой колонии могли бы легко разместиться сотни украинских гражданских лиц, которые, как они считают, содержатся там. Два российских правозащитника в изгнании сказали, что этот объект усиленно охраняют российские солдаты и бронетехника.

Из-за теневого характера системы тюрем в России трудно точно знать, сколько гражданских лиц там содержится. Правительство Украины смогло подтвердить юридические данные относительно более 1 000 человек, которым предъявлены обвинения от российских властей.

По словам российского правозащитника, в изгнании Владимира Осечкина по меньшей мере 4 000 гражданских лиц содержатся в России и столько же разбросаны по оккупированным территориям.

По словам украинского участника переговоров Александра Кононенко, украинское правительство считает, что в общей сложности может быть задержано около 10 000 гражданских лиц на основе сообщений близких, а также интервью с некоторыми гражданскими лицами и сотнями украинских военных, вернувшихся после обмена пленными после освобождения.

В июне 2023 года Украина заявила, что около 150 мирных жителей были освобождены на контролируемую Украиной территорию, а россияне отрицают содержание других.

Они (россияне – 24 Канал) говорят: "Этих у нас нет, это вы врете",

– сказал Кононенко.

За годы войны количество заключенных гражданских лиц резко возросло. Во время первой волны сначала российские подразделения зашли со списками активистов, проукраинских общественных лидеров и военных ветеранов. По его словам, мэра Мелитополя Ивана Федорова захватили, когда российские войска захватили контроль над его городом, но в течение недели обменялись на девять российских солдат.

Впоследствии они сосредоточились на учителях и врачах, отказывавшихся сотрудничать с оккупационными властями. Но причины задержания людей сегодня такие же обыденные, как увязать на велосипеде ленту в украинских сине-желтых цветах.

Представитель украинской разведки сказал, что страх россиян перед диссидентами стал "патологическим" с осени 2022 года, поскольку россияне готовятся к контрнаступлению Украины.

Журналисты также видели многочисленные объявления об исчезновении людей, опубликованные в закрытых украинских чатах социальных сетей. В сообщениях, написанных на украинском языке, описываются задержания с оружием дома или на улице, с просьбами отправить информацию и эмодзы с изображениями молящихся сердец и рук.

Кто не заключен, тот в окопах

Сотни мирных жителей оказываются в месте, возможно даже более опасном, чем тюрьмы: в окопах оккупированной Украины. Там они вынуждены строить охрану для русских солдат, утверждают многие люди, которым удалось выйти из российского караула.

Среди них была 50-летняя государственная администратор Елена Ягупова, задержанная в октябре 2022 года в Запорожской области, вероятно, потому, что она замужем за украинским военным.



Елену Якупову задержали россияне на оккупированных территориях / Фото AP

Согласно международному гуманитарному праву, Ягупова является гражданским лицом, которое определяется как любое лицо, не являющееся активным членом или добровольцем в вооруженных силах. Но различия между солдатами и гражданскими могут быть трудно доказать во время войны.

На практике россияне забирают гражданских вместе с солдатами, включая тех, на кого по какой-либо причине осудили соседи или схватили, казалось бы, случайно.

Ягупову забрали дома в октябре. Затем они потребовали от нее раскрыть информацию о своем муже, заклеив на лицо полиэтиленовый пакет, били ее по голове бутылкой с водой и затянули трос вокруг шеи.

Ее также вытащили из камеры и возили по городу, чтобы обнаружить проукраински настроенных местных жителей. Она этого не сделала.

Когда ее вытащили второй раз, она была истощена. Когда солдат поставил ее перед камерой российских новостей, она все еще чувствовала засохшую кровь на своей шее. Она собиралась дать интервью, ей сказали угонщики.

За камерой в ее голову был направлен пистолет. Державший его солдат сказал ей, что если она даст правильные ответы российскому журналисту, который брал у нее интервью, она может выйти на свободу.

Но она не знала, какие ответы верны. Она вернулась в камеру.

Через три месяца без объяснения причин Ягупова снова вытащили на улицу. В этот раз ее увезли на безлюдный блокпост, где ждала очередная российская съемочная группа. Ей приказали взяться за руки с двумя мужчинами и пройти около 5 метров в сторону Украины.

Трем украинцам приказали сделать еще один дубль. И еще показать, что Россия освобождает украинских мирных жителей, которые находятся в ее заключении.

Только в конце последнего кадра российские солдаты погрузили их в грузовик и увезли на соседний перекресток. Один дал им в руки лопаты.

Таким образом, Ягупова копала окопы до середины марта вместе с более чем десятком украинских гражданских, включая владельцев бизнеса, студента, преподавателя и коммунальщиков. Она видела издали другие экипажи с стоящими над ними вооруженными охранниками. Большинство носили русскую военную форму и ботинки и жили в страхе, что украинская артиллерия ошибочно примет их врагом.

Иногда мы даже работали там 24 часа в сутки, когда приезжала проверка из России,

– сказала она.

Впоследствии Ягуповой удалось выбраться из оккупации. Но она сказала, что сотни других украинских граждан все еще находятся на оккупированной линии фронта и вынуждены работать в Россию или умереть.

Ягупова проехала тысячи километров через Россию, на север в страны Балтии и обратно к линии фронта в Украине, где воссоединилась со своим мужем, служившим в ВСУ. Раньше они поженились на гражданской церемонии, на этот раз они обвенчались в церкви.

Сейчас в безопасности на украинской территории Ягупова хочет свидетельствовать против России — за те месяцы, которые она украла, за сотрясение мозга, который ее беспокоит, за дом, который она потеряла. Она все еще рефлекторно касается затылка, где бутылка снова и снова ударяла ее.

Пытка распространена на оккупированных территориях

Жестокое поведение, описанное Яхуповой, распространено. По словам каждого бывшего задержанного, опрошенного журналистами, пытки были постоянными, независимо от того, была информация, которую нужно было получить или нет.

На оккупированных территориях все освобожденные гражданские лица описывали переполненные комнаты и камеры, заранее подготовленные орудия пыток, аккуратно прикрепленную у офисных стульев ленту связывания рук и ног и повторные допросы российской разведывательной службы ФСБ.

Многие бывшие заключенные говорили о проводах, соединяющих тела узников с электричеством в полевых телефонах, радиоприемниках или батареях, во время процедуры, которую, по словам одного мужчины, россияне окрестили "позвони своей матери" или "позвони Байдену" .

Учительница математики начальной школы Виктория Андруша была захвачена российскими войсками 25 марта 2022 года после того, как они обыскали дом ее родителей в Чернигове и нашли на ее телефоне фотографии российской военной техники. До 28 марта она находилась в колонии России. Ее угонщики говорили ей, что Украина упала и никто не хочет возвращения мирных жителей.



Викторию Андрушу пытали россияне / Фото AP

Для нее, как и для многих других, пыткой были избиения кулаками, металлическими, деревянными и резиновыми дубинками, а также покрытие головы полиэтиленовыми пакетами. Мужчины в черном с шевронами спецназовцев на рукавах избивали ее в тюремном коридоре и в обложенной керамической плиткой комнате, якобы предназначенной для быстрой уборки. По телевизору над ней играла русская пропаганда.

Был момент, когда я уже сидела и говорила: "Честно, делай со мной, что хочешь. Мне просто уже безразлично",

– сказала Андрюша.

Вместе с физической пыткой пришли и душевные страдания. Андруши неоднократно говорили, что она умрет в тюрьме в России, что они будут ее резать ножами до неузнаваемости, что ее правительство не заботится о плененной учительнице, что ее семья забыла ее, что ее язык не нужен. Они заставляли пленных учить наизусть гимн России и другие патриотические песни.

"Их работа заключалась в том, чтобы повлиять на нас психологически, показать нам, что мы не люди", – подчеркнула она.

Потом однажды, без каких-либо объяснений, для нее все кончилось, и другая женщина осталась с ней. Охранники приказали им собрать вещи, надели наручники и посадили в автобус. Вес, сброшенный Андрушой в тюрьме, ярко проявлялся в спущенной куртке, свисавшей с ее плеч.

Вскоре к ним присоединились украинские солдаты, находившиеся в плену в других местах. Кроме того Андруша увидела трех русских солдат. Хотя международное право запрещает обмен гражданских лиц как военнопленных, в отчете ООН от 27 июня говорится, что это произошло по меньшей мере в 53 случаях и мэр Мелитополя Федоров подтвердил, что это произошло и с ним.

Андруша вспоминала часы, проведенные в кругу с другими украинцами наизусть шепотом номера телефонов, на случай, чтобы кто-то из них вышел. Когда ее уволили, она передала их украинским чиновникам.

С этого времени Андруша немного восстановила свой вес. Про полгода заключения она рассказывает спокойно, но с гневом.

Отец Анны Вуйко был одним из первых задержанных гражданских в марте прошлого года. Бывший рабочий стеклозавода с инвалидностью Роман Вуйко сопротивлялся, когда российские солдаты пытались захватить его дом в пригороде Киева, рассказали соседи его взрослой дочери. Они заехали во двор с военным грузовиком, выбили окна, надели на 50-летнего мужчину наручники и уехали.

До мая 2022 года Вуйко находился в тюрьме в Курске, Россия, в сотнях километров отсюда. Все, что его дочь получила от него с тех пор – это рукописное письмо, поступившее через шесть месяцев после того, как его забрали, и через четыре месяца после того, как он его написал.

Стандартные фразы не говорили его дочери ничего, кроме того, что он жив, и она подозревает, что он не получил ни одного из ее писем