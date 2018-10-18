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      Отдельно от всех: известно когда и где похоронят керченского стрелка Рослякова

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      Рослякова похоронят через две недели
      Рослякова похоронят через две недели / Фото из открытых источников

      Владислава Рослякова, которого подозревают в совершении массового убийства в политехническом колледже в Керчи, похоронят отдельно от остальных убитых – на кладбище, в секторе для безродных.

      Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

      Читайте также: Идет убивать: появилось последнее видео с Росляковым перед трагедией в Керчи

      Ранее 24 Канал сообщал, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа. В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      Сам Росляков после совершения теракта покончил с собой выстрелом из ружья в подбородок.

      Влада Рослякова похоронят через две недели. Отдельно от убитых – на кладбище, в секторе для безродных,
      – говорится в сообщении.

      Уточняется, что до того времени будут проводить необходимые экспертизы. В частности, кровь керченского стрельца будут проверять на наличие содержания алкоголя или наркотиков.

      Также известно, что место захоронения парня будут определять его родные.

      Сообщение о захоронении Рослякова

      Напомним, по факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.

      Президент РФ Владимир Путин заявил, что причиной теракта в оккупированной Керчи послужила глобализация и добавил, что все началось с известных трагических событий в США.

      Смотрите видео о массовом убийстве в Керченском колледже:

       

      массовое убийство в коллежде в керчи: хроника событий

       

      Теги: Новости Украины Теракт в колледже в Керчи Новости Крыма Жертвы Керчь
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 18 октября
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