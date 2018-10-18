Владислава Рослякова, которого подозревают в совершении массового убийства в политехническом колледже в Керчи, похоронят отдельно от остальных убитых – на кладбище, в секторе для безродных.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Ранее 24 Канал сообщал, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа. В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

Сам Росляков после совершения теракта покончил с собой выстрелом из ружья в подбородок.

Влада Рослякова похоронят через две недели. Отдельно от убитых – на кладбище, в секторе для безродных,

– говорится в сообщении.

Уточняется, что до того времени будут проводить необходимые экспертизы. В частности, кровь керченского стрельца будут проверять на наличие содержания алкоголя или наркотиков.

Также известно, что место захоронения парня будут определять его родные.

Сообщение о захоронении Рослякова

Напомним, по факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что причиной теракта в оккупированной Керчи послужила глобализация и добавил, что все началось с известных трагических событий в США.

Смотрите видео о массовом убийстве в Керченском колледже: