О невозможности оформления в ЦПАУ отсрочки от мобилизации рассказала в интервью директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай. По ее словам, эта услуга не входит в их компетентность.

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Отсрочку от мобилизации предоставляет ТЦК

Наталья Шамрай уточнила, что по вопросам получения отсрочки военнообязанным стоит обращаться в ТЦК.

К нашим полномочиям именно внесение определенных данных не относится. По таким вопросам надо обращаться уже в территориальные центры комплектования,

– объясняет она.

Также директор департамента предоставления админуслуг уточнила, когда военнообязанный обновил свои данные, сначала сведения о нем могут быть неполными. "Например, есть бронирование, но данные об этом отсутствуют, то отдел кадров, который его бронировал, при следующей сверке по документам в ТЦК обращает внимание на это", – добавляет она.

По словам Татьяны Шамрай, такая информация вносится и появляется в системе через день – два.

Как оформить отсрочку При наличии оснований для получения отсрочки, военнообязанный должен подать заявление на имя председателя комиссии районного или городского ТЦК, которую для этого создали. Ему нужно приложить к заявлению документы, подтверждающие право на отсрочку, или заверенные копии. Далее в ТЦК это заявление должны зарегистрировать. Если призывники имеют бронь, то им отсрочку должны оформить госорганы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации, где они работают.

Выдают ли повестки после обновления данных через ЦПАУ