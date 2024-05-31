Про неможливість оформлення у ЦНАПах відстрочки від мобілізації розповіла в інтерв'ю директорка департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай. За її словами, ця послуга не входить у їх компетентність.

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Відстрочку від мобілізації надає ТЦК

Наталія Шамрай уточнила, що з питань отримання відстрочки військовозобов'язаним варто звертатися до ТЦК.

До наших повноважень саме внесення певних даних не належить. З таких питань треба звертатися вже в територіальні центри комплектування,

– пояснює вона.

Також директорка департаменту надання адмінпослуг уточнила, коли військовозобов'язаний оновив свої дані, спочатку відомості про нього можуть бути неповними. "Наприклад, є бронювання, але дані про це відсутні, то відділ кадрів, який його бронював, при наступній звірці по документах в ТЦК звертає увагу на це", – додає вона.

За словами Тетяни Шамрай, така інформація вноситься і з'являється у системі через день – два.

Як оформити відстрочку За наявності підстав для отримання відстрочки, військовозобов'язаний повинен подати заяву на ім'я голови комісії районного або міського ТЦК, яку для цього створили. Йому потрібно додати до заяви документи, які підтверджують право на відстрочку, або засвідчені копії. Далі у ТЦК цю заяву мають зареєструвати. Якщо призовники мають бронь, то їм відстрочку мають оформити держоргани, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, де вони працюють.

Чи видають повістки після оновлення даних через ЦНАП