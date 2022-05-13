24 февраля началась война. Россияне в первые дни оккупировали Киевщину и совершали там страшные зверства – расстреливали людей, насиловали, пытали и уничтожали дома украинцев.

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О преступлениях россиян, лечении раненых людей в Ирпене, об обустроенной больнице в подвале поликлиники, смерти детей и эвакуации горожан нам в "Интервью24" рассказали медики Андрей Левкивский и Сергей Горошко.

Врачи Ирпеня рассказали, как под обстрелами спасали людей: смотрите видео

"Решили оставаться, чтобы спасать людей"

Главный врач, директор Ирпенской КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Андрей Левкивский остался в Ирпене с небольшой группой врачей и волонтеров, спасавших людей под постоянными обстрелами российских захватчиков.

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Учитывая тот факт, что 90% персонала – женщины, я издал приказ, что люди могут не выходить на амбулаторную службу, на работу, а должны заботиться о своих семьях. И у кого есть возможность, должны покинуть город и заниматься эвакуацией,

– рассказал он.

По словам Левкивского, медики решили для себя, что по возможности будут до последнего оказывать медицинскую помощь в городе. Ведь в тот момент в Ирпене оставалось еще много людей, многие не понимали, что нужно эвакуироваться, потому что продолжаются активные бои. Поэтому во врачах нуждались. Буча и Ворзель были отрезаны, а некоторые женщины должны были рожать. Поэтому было принято решение оставаться.



Андрей Левкивский, заслуженный врач Украины / Фото Алины Туришин, 24 канал

Левкивский показал красные кресты в поликлинике. Их нарисовали, чтобы отметить, что это здание здравоохранения. Когда уже начало "прилетать" на территорию медучреждения, врачи надеялись, что эти отметки спасут от активных боевых действий. Однако оккупанты обстреляли здание, а вокруг до сих пор можно увидеть воронки и осколки.



Поврежденные машины медицинской помощи в Ирпене / Фото Алины Туришин, 24 канал

На базе поликлиники был создан штаб неотложной медицинской помощи. Сначала помогали обычным гражданским – семейные врачи консультировали и выдавали лекарства, так как в городе закрывались все аптеки. Присоединились также несколько врачей из "вторички" – травматолог и хирург, которые также консультировали. Однако с каждым днем ситуация становилась все хуже – оккупанты захватили Бучу и начались массивные обстрелы Ирпеня.

К нам начали поступать раненые и военные и гражданские люди. Чтобы вы понимали, эта поликлиника – это амбулаторная служба, и она не была предназначена именно для такой помощи раненым больным. От нас отрезали Ирпенскую центральную городскую больницу, которая расположена в Буче и роддом в Ворзеле. Физически добраться туда было невозможно,

– рассказал Левкивский.

Среди оставшихся медиков был врач, который в прошлом долгое время работал акушер-гинекологом. Сам Левкивский – врач-анестезиолог. Помогать взялись и люди, не работающие в поликлинике, но проживающие в Ирпене. Таким образом была создана команда, которая даже "помогала рожать в этом заведении, где никто никогда не рожает".



Комната, где рожали женщины / Фото Алины Туришин, 24 канал

"Мы ездили и забирали людей с линии огня, из поврежденных построек"

Главный врач рассказал, что происходило под обстрелами, без света и воды. Сначала поступали военные. Они были в амуниции и более защищены, потому страдали меньше. А вот гражданские прибывали в тяжелом состоянии.

Мы договорились с нашим военным госпиталем, расположенным в другой стороне Ирпеня. Здесь у нас был стабилизационный пункт. Мы ездили и забирали людей с линии огня, из поврежденных построек. Здесь стабилизировали, оказывали неотложную медицинскую помощь. Затем тяжелораненых перевозили в госпиталь, где оказывали им полноценную хирургическую и травматологическую помощь,

– добавил он.

Под поликлиникой находится подвал, который медики с 25 февраля обустроили, жили и работали там круглосуточно. Принимали больных только на первом этаже между стенками, потому что так было безопаснее. А сами жили в подвале и дежурили. Снесли даже матрасы из дневного стационара, где и спали.

Мы считали, что подвал будет безопасным. Но после того, как начало прилетать на территорию, поняли, что даже в подвале было опасно оставаться. Учитывая тот факт, что пропал свет и тепло, а тогда еще было довольно прохладно, то, конечно, было тяжеловато,

– вспомнил он.



Врачи круглосуточно дежурили в больнице / Фото Алины Туришин, 24 канал

"Пуля прошла сквозь 3-летнего ребенка, спасти не смогли"

За этот период медучреждение приняло около сотни человек. 5 марта было несколько серьезных "прилетов" на территорию поликлиники. Вылетели все окна, была повреждена электросеть, перестала работать котельная, а находившийся на территории генератор не завелся. Поэтому, приняли решение об эвакуации всех оставшихся раненых. Погибших – отдали родственникам.

У нас нет своего морга, поэтому пришлось импровизировать, создавать импровизированный морг, складывать тела. Но возможности хоронить в то время не было. Похоронная служба не работала,

– добавил он.

Первой двухсотой была трехлетняя девочка. Семья выбиралась через Житомирскую трассу, где попала под перекрестный огонь. Ребенок сидел у тети на руках. И пули прошли через таз тёти и ребенка. Женщину спасли, а ребенок, к сожалению, погиб.

Андрей Левкивский рассказал, что на территории заведения была и братская могила. В ней похоронили двух человек, которых только недавно удалось эксгумировать. Выбираясь из Бучи, беременная женщина с мужем попали под обстрел у блокпоста "Жираф" в Ирпене. Мужчина, к сожалению, погиб на месте.

Женщину мы забрали, стабилизировали. У нее были осколочные ранения позвоночника и головы. На вторые сутки мы перевели ее в военный госпиталь. К сожалению, она потеряла ребенка, перенесла много операций и сейчас проходит реабилитацию в 18 больнице. А мужчину удалось эксгумировать недавно с территории больницы. Он был похоронен у нас еще с одним гражданским, погибшим у себя дома, куда "прилетело". Мы его забрали, у него была тяжелая черепная травма,

– рассказал врач.

Как рожали под обстрелами в Ирпене

Заведующий 7 амбулаторией семейной медицины Сергей Горошко в прошлом работал акушер-гинекологом. Именно он при обстреле в Ирпене принимал роды. Мужчина рассказал, что доступ к Ворзелю и Буче был отрезан и возможности рожать женщинам, которые не эвакуировались, не было. Отвезти их было невозможно и крайне опасно.



Комната, где врачи впервые организовали оказание акушерской помощи / Фото Алины Туришин, 24 канал

" Даже взрывов не слышал, я просто работал"

Роды предоставлялись максимально с соблюдением клинических протоколов, которые можно было выполнить. То есть, это были роды в вертикали. Тепловая цепочка также была сохранена. Все было так, как сейчас фактически принимают роды. Единственное – женщины боялись. Поэтому очень важно убедить их, что все будет хорошо, чтобы они успокоились.

Я акушер-гинеколог, это была моя работа. Весь был там, в работе. Даже тех взрывов я не слышал, просто работал. Было переживание, что может пойти что-нибудь не так, но все необходимое у нас было. Была команда профессионалов. Все работали,

– рассказал Горошко .



Сергей Горошко, заслуженный врач Украины / Фото Алины Туришин, 24 канал

По словам врача, все родившие женщины – герои, потому что все очень мужественно держались. В медицинском заведении родились три мальчика и одна девочка. Все женщины были со своими мужьями. И над рождением малышей работала целая команда. Для врачей других специальностей роды во время военных действий были чем-то невероятным. Все помогали и каждый старался внести в это какую-нибудь свою частицу.

Множество людей сбегалось, все спрашивали: "Как там?" . Я говорю: "Еще не родила, это ведь не так быстро выходит". Все роды закончились замечательно. Мы сразу эвакуировали женщин с малышами,

– отметил он.

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5 марта весь медицинский состав был эвакуирован в областную больницу. Однако они продолжили заходить каждый день в гуманитарных конвоях в Ирпень, Ворзель и Бучу. Туда везли медикаменты, а обратно забирали раненых.