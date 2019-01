Поджог венгерской общины в Киеве: новые улики против заказчика, пророссийского неонациста

В судебном процессе по делу поджога в Ужгороде здания венгерского культурного общества, обнародованы новые доказательства того, что трем обвиняемым, польским неонацистам, заказ на теракт дал немецкий журналист, пророссийский неонацист Мануэль Оксенрайтер.

Именно он, до недавнего времени – советник депутата Бундестага от пророссийской праворадикальной партии "Альтернатива для Германии", финансировал эту "акцию".

Мануэль Оксенрайтер, главный редактор праворадикального немецкого журнала Zuerst! ("Сначала!") и до недавнего времени – сотрудник депутата Бундестага Маркуса Фронмайера, обвиняется в антитеррористическом судебном процессе, происходящем в польском Кракове, в заказе теракта. Против него свидетельствует найденные в электронном чате переписки.



Мануэль Оксенрайтер

В судебных документах, представленных немецкой прессе (в частности, тележурнал канала ARD "Контрасты", который ведет журналистское расследование по этому поводу), зафиксировано, что краковская прокуратура отныне официально определяет Оксенрайтера, как лицо, которое финансировало поджог. Против него было выдвинуто уголовное обвинение, и теперь уже прокуратура Берлина, в свою очередь, начала следствие, опираясь на доказательства, которые предоставили ей польские коллеги. Обвинение: подстрекательство к совершению тяжкого преступления.

Напомним, что речь идет о теракте, совершенном в Украине 4 февраля прошлого года двое неизвестных на тот момент человек забросали бутылками с "коктейлем Молотова" фасад здания Культурного центра венгерского национального меньшинства в Ужгороде, после чего разрисовали дом нацистской и украинской символикой, прикидываясь "украинскими неонацистами".

Этот случай привел к кризису в отношениях между Украиной и Венгрией, но преступников было быстро раскрыто: оба оказались действительно неонацистами, но – польскими, членами фашистской организации "Фаланга". Видеокамера наблюдения зафиксировала обоих в момент побега, когда они успели сорвать с себя "балаклавы", а в их домах в Польше было найдено одежду, которую они носили на месте преступления. Оба террористы, а также их "командир" признались в преступлении на суде.

Этот "командир", 28-летний польский неонацист Михал Прокопович, и назвал Мануэля Оксенрайтера заказчиком преступления. По его словам, тот заплатил за "дело" 1500 евро и в деталях описал, что и как должно быть сделано. Особое внимание, по словам Прокоповича, он уделил требованию снять видео искореженного фасада, раскрашенного украинской и нацистской символикой, а также потребовал, чтобы это видео было ему выслано через интернет-мессенджер "Телеграмм". Получив видео, Оксенрайтер ответил в том же "телеграмме": "More than enough" ("Более, чем достаточно»).



Михал Прокопович / Фото Радио Свобода

Тремя днями спустя Оксенрайтер встретился с Михалом Прокоповичем в ресторане берлинского аэропорта Тегель, где передал ему 1000 евро в 200-евровых банкнотах, спрятанных в книгу. Аванс размером в 500 евро был переданы ранее – также в книге, которая была направлена ​​в Польшу по почте.

Кроме переписки Оксенрайтера с Прокоповичем, польские следователи приобщили в качестве доказательства переписки польского неонациста с его женой, которые состоялись также в "телеграмме". Она написала: "Во сколько ты встречаешься с Мануэлем?", на что он ответил: "В 11:30. В 19:30 я лечу обратно с пересадкой в ​​Варшаве. Затем возьму такси, не хочу с такой суммой ехать городским транспортом".

Эта переписка произошла в тот же день, 7 февраля 2018 года, когда журнал Zuerst! под редакцией Оксенрайтера вышел с подробной статьей о "нападении украинских националистов на венгерскую общину Ужгорода", в которой связал это нападение с принятым только в Украине законом об образовании, который якобы наносит притеснения венгерскому языку.

Согласно заявлению Прокоповича, он и Оксенрайтер познакомились во время одной из конференций в Польше, которую устроил так называемый Центр евразийских исследований, основанный в Германии еще одним польским неонацистом, Матеушем Пискорским, вместе с Оксенрайтером и депутатом Бундестага Фромайером. Пискорский сейчас находится под судом по обвинению в шпионской деятельности в пользу России и КНР. Кроме того, Пискорский является основателем пророссийской польской партии Zmiana ("Смена").

"Евразийский путь" – националистическая идеология, введенная ради противодействия западно-либеральным демократиям, была разработана российским идеологом Александром Дугиным.

Дугин является координатором, посредником между правыми экстремистами в Европе и России,

– подчеркивает публицист Антон Шеховцов в своей книге, в которой описывает собственные связи с правыми радикалами.

Оксенрайтер встречался с Дугиным несколько раз и является плотно связанным с этим деятелем, называя его "другом вроде отца". Оба сотрудничают в рамках российского националистического объединения "Катион". Немецкий тележурнал Kontraste получил документ, который утверждает, что именно Оксенрайтер является администратором немецкой страницы этой организации в Фейсбуке.



Константин Малофеев

Председателем наблюдательного совета "катионов", в свою очередь, является известный своими неонацистскими убеждениями российский миллиардер Константин Малофеев, против которого в ЕС, США и Украине выдвигаются обвинения в попытках дестабилизировать Украину и в финансировании пророссийских сепаратистов, которые вместе с русской армией захватили части Донецкой и Луганской областей. Малофеев попал под европейские санкции, а его сотрудниками в свое время был первый "премьер-министр ДНР" Александр Бородай и известный российский террорист Игорь Гиркин.

Читайте также: Поджог союза венгров в Ужгороде: следствие нашло российский след