Погашение долгов по зарплатам медикам стартует на следующей неделе: совещание у Зеленского

Покрытие задолженностей по зарплатам медработникам, которые возникли в некоторых регионах, начнут на следующей неделе. Задолженности погасят за счет субвенций, заложенных в изменениях к бюджету-2020.

У владі кажуть, що таку ситуацію передбачили і заклали необхідний ресурс у бюджет. Про це повідомили на нараді у президента України щодо запобігання поширенню епідемії COVID-19, інформує пресслужба ОПУ,

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Я розумію, що заборгованості точкові, однак починайте виплачувати їх якомога швидше. У бюджеті, серед іншого, закладено й додаткове фінансування для тих, хто бореться з коронавірусом. Усе це медики мають отримати вже з квітня,

– сказав Володимир Зеленський.

Також президент наголосив на тому, що потрібно продовжити забезпечення медиків засобами захисту.

Зверніть увагу! Станом на 18 квітня в Україні коронавірус виявили у 5106 людей, з яких 978 медиків. Найбільше випадків зараження коронавірусом серед медперсоналу зафіксували у Вінницькій області.

Заробітна плата медиків під час коронавірусу