Погашение долгов по зарплатам медикам стартует на следующей неделе: совещание у Зеленского
Покрытие задолженностей по зарплатам медработникам, которые возникли в некоторых регионах, начнут на следующей неделе. Задолженности погасят за счет субвенций, заложенных в изменениях к бюджету-2020.
У владі кажуть, що таку ситуацію передбачили і заклали необхідний ресурс у бюджет. Про це повідомили на нараді у президента України щодо запобігання поширенню епідемії COVID-19, інформує пресслужба ОПУ,
До теми Понад 400 лікарів залишились без зарплат на Тернопільщині: яка причина
Я розумію, що заборгованості точкові, однак починайте виплачувати їх якомога швидше. У бюджеті, серед іншого, закладено й додаткове фінансування для тих, хто бореться з коронавірусом. Усе це медики мають отримати вже з квітня,
– сказав Володимир Зеленський.
Також президент наголосив на тому, що потрібно продовжити забезпечення медиків засобами захисту.
Зверніть увагу! Станом на 18 квітня в Україні коронавірус виявили у 5106 людей, з яких 978 медиків. Найбільше випадків зараження коронавірусом серед медперсоналу зафіксували у Вінницькій області.
Заробітна плата медиків під час коронавірусу
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що медики, які задіяні у лікуванні коронавірусу, отримають надбавки до 300%. Інші – до 200%. Він зазначив, що, оскільки більшість українських лікарень уклали договори з НСЗУ, то вони будуть повністю профінансовані звідти.
- Крім того, 23 березня Кабмін ввів погодинну оплату медикам та іншим працівникам, які займаються лікуванням COVID-19.
- Тим часом у деяких містах України уже оголосили про доплату медикам, які лікують хворих на коронавірус.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив про надбавки у розмірі від 5 до 10 тисяч гривень для лікарів інфекційних відділень, які рятують киян від вірусу. За його словам, ці гроші медики отримають уже в квітні. Загалом на доплати лікарям виділили 894 мільйони гривень (йдеться про всі спеціалізовані медзаклади).
- Мер Львова Андрій Садовий також розпорядився, щоб усі лікарі та медсестри, які працюватимуть з пацієнтами хворими на COVID-19, отримали додатково по 10 тисяч гривень. Незалежно від того, лікарня міського підпорядкування, чи обласного.
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