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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Погашение долгов по зарплатам медикам стартует на следующей неделе: совещание у Зеленского

      - Читати новину українською
      Зарплатні борги лікарям почнуть гасити з 21 квітня / Пресслужба ОПУ

      Покрытие задолженностей по зарплатам медработникам, которые возникли в некоторых регионах, начнут на следующей неделе. Задолженности погасят за счет субвенций, заложенных в изменениях к бюджету-2020.

      У владі кажуть, що таку ситуацію передбачили і заклали необхідний ресурс у бюджет. Про це повідомили на нараді у президента України щодо запобігання поширенню епідемії COVID-19, інформує пресслужба ОПУ,

      До теми Понад 400 лікарів залишились без зарплат на Тернопільщині: яка причина

      Я розумію, що заборгованості точкові, однак починайте виплачувати їх якомога швидше. У бюджеті, серед іншого, закладено й додаткове фінансування для тих, хто бореться з коронавірусом. Усе це медики мають отримати вже з квітня,
      – сказав Володимир Зеленський.

      Також президент наголосив на тому, що потрібно продовжити забезпечення медиків засобами захисту.

      Зверніть увагу! Станом на 18 квітня в Україні коронавірус виявили у 5106 людей, з яких 978 медиків. Найбільше випадків зараження коронавірусом серед медперсоналу зафіксували у Вінницькій області.

      Заробітна плата медиків під час коронавірусу

      • Президент України Володимир Зеленський заявив, що медики, які задіяні у лікуванні коронавірусу, отримають надбавки до 300%. Інші – до 200%. Він зазначив, що, оскільки більшість українських лікарень уклали договори з НСЗУ, то вони будуть повністю профінансовані звідти.
      • Крім того, 23 березня Кабмін ввів погодинну оплату медикам та іншим працівникам, які займаються лікуванням COVID-19.
      • Тим часом у деяких містах України уже оголосили про доплату медикам, які лікують хворих на коронавірус.
      • Мер Києва Віталій Кличко заявив про надбавки у розмірі від 5 до 10 тисяч гривень для лікарів інфекційних відділень, які рятують киян від вірусу. За його словам, ці гроші медики отримають уже в квітні. Загалом на доплати лікарям виділили 894 мільйони гривень (йдеться про всі спеціалізовані медзаклади).
      • Мер Львова Андрій Садовий також розпорядився, щоб усі лікарі та медсестри, які працюватимуть з пацієнтами хворими на COVID-19, отримали додатково по 10 тисяч гривень. Незалежно від того, лікарня міського підпорядкування, чи обласного.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Деньги Коронавирус в Украине Новости Здоровье Медицина Больница Зарплата Владимир Зеленский Президент Украины
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