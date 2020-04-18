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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Погашення боргів із зарплат медикам стартує наступного тижня: нарада в Зеленського

      - Читать новость на русском
      Зарплатні борги лікарям почнуть гасити з 21 квітня / Пресслужба ОПУ

      Покриття заборгованостей із зарплат медцпрацівникам, які виникли у деяких регіонах, розпочнуть наступного тижня. Заборгованості погасять за рахунок субвенцій, закладених у змінах до бюджету-2020.

      У владі кажуть, що таку ситуацію передбачили і заклали необхідний ресурс у бюджет. Про це повідомили на нараді у президента України щодо запобігання поширенню епідемії COVID-19, інформує пресслужба ОПУ,

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      Я розумію, що заборгованості точкові, однак починайте виплачувати їх якомога швидше. У бюджеті, серед іншого, закладено й додаткове фінансування для тих, хто бореться з коронавірусом. Усе це медики мають отримати вже з квітня,
      – сказав Володимир Зеленський.

      Також президент наголосив на тому, що потрібно продовжити забезпечення медиків засобами захисту.

      Зверніть увагу! Станом на 18 квітня в Україні коронавірус виявили у 5106 людей, з яких 978 медиків. Найбільше випадків зараження коронавірусом серед медперсоналу зафіксували у Вінницькій області.

      Заробітна плата медиків під час коронавірусу

      • Президент України Володимир Зеленський заявив, що медики, які задіяні у лікуванні коронавірусу, отримають надбавки до 300%. Інші – до 200%. Він зазначив, що, оскільки більшість українських лікарень уклали договори з НСЗУ, то вони будуть повністю профінансовані звідти.
      • Крім того, 23 березня Кабмін ввів погодинну оплату медикам та іншим працівникам, які займаються лікуванням COVID-19.
      • Тим часом у деяких містах України уже оголосили про доплату медикам, які лікують хворих на коронавірус.
      • Мер Києва Віталій Кличко заявив про надбавки у розмірі від 5 до 10 тисяч гривень для лікарів інфекційних відділень, які рятують киян від вірусу. За його словам, ці гроші медики отримають уже в квітні. Загалом на доплати лікарям виділили 894 мільйони гривень (йдеться про всі спеціалізовані медзаклади).
      • Мер Львова Андрій Садовий також розпорядився, щоб усі лікарі та медсестри, які працюватимуть з пацієнтами хворими на COVID-19, отримали додатково по 10 тисяч гривень. Незалежно від того, лікарня міського підпорядкування, чи обласного.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Лікарня Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Новини політики Офіс Президента Гроші Медицина Зарплата Президент України
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