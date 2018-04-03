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Появились новые важные кадры начала смертельного пожара в российском Кемерове

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Первые секунды после начала пожара в ТЦ
Первые секунды после начала пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово / Скриншот из видео

В сети распространили новые записи с камер наблюдения, которые располагались на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня" в российском Кемерове, где как раз и вспыхнул масштабный смертельный пожар..

Соответствующее видео опубликовал на своем Youtube-канале Следственный комитет России.

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Отмечается, что это полная версия записи с камер наблюдения, установленных на четвертом этаже "Зимней вишни".

На кадрах видно, как в батутном центре поднимается паника: в основном несовершеннолетние бегут к выходам, а некоторые взрослые пытаются найти и вывести своих детей, которые там остались.

"Следственная группа устанавливает личности и местонахождение граждан, которые 25 марта 2018 года находились в непосредственной близости к очагу возгорания в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Зафиксированные на записях с камер видеонаблюдения посетители владеют важной для следствия информацией и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств происшествия", – отмечают в СК РФ.

Первые минуты после начала пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово: видео

Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработали ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. В результате инцидента погибли 64 человека и 79 человек пострадали.

Теги: Чрезвычайное происшествие Новости России Дети Пожар Пожар в Кемерово
Источник: 24 Канал
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