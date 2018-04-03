З'явилися нові важливі кадри початку смертельної пожежі у російському Кемерові

У мережі поширили нові записи з кадрів спостереження, що розташовувалися на четвертому поверсі торгового центру "Зимова вишня" у російському Кемерові, де якраз і спалахнула велика смертельна пожежа..

Відповідне відео опублікував на своєму Youtube-каналі Слідчий комітет Росії.

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Зазначається, що це повна версія запису з камер спостереження, встановлених на четвертому поверсі "Зимової вишні".

На кадрах видно, як у батутному центрі зчиняється паніка: здебільшого неповнолітні біжать до виходів, а деякі дорослі намагаються знайти та вивести своїх дітей, які там залишилися.

"Слідча група встановлює особи та місцеперебування громадян, які 25 березня 2018 року перебували в безпосередній близькості до осередку займання у торгово-розважальному центрі "Зимова вишня". Зафіксовані на записах з камер відеоспостереження відвідувачі володіють важливою для слідства інформацією та здатні надати істотну допомогу у встановленні всіх обставин події", – зазначають у СК РФ.

Перші хвилини після початку пожежі у ТЦ "Зимова вишня" в Кемерові: відео

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Внаслідок інциденту загинули 64 особи та 79 людей постраждали.