Полезная и вкусная рыба: три способа приготовления минтая

Рыбка может быть вау. Не просто запеченная или жареная, а такая, что доводит сердце к безумному приступу любви.

От, наприклад, минтай. Він же крутезний. По-перше, смачний. По-друге, весь минтай, що у нас продається – це рибка, яку зловили в Америці, штат Аляска. По-третє, минтай корисний та чудовий у дитячому харчуванні. Там і білків багато, і всіляких вітамінчиків. Висновок: купуйте минтая. А я розповім, як приготувати минтая так, щоб у дітей та дорослий аж за вухами лящало.

Спробуйте приготувати: Сирна запіканка з гарбузом: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка

1. Рибні палички. Ніжнесенькі, з хрумкою скоринкою, без зайвого жиру, бо запечені в духовці. Плюс, соус з йогурту та зелені, щоб відчути себе найщасливішою людиною на Землі.



Фото із сайту Євгена Клопотенка

2. Минтай в томатному соусі. Це взагалі. Їсти та дуріти. Найкраща рибка евер. Насичений томатний соус, цибуля порей, солодко-гостра гірчиця, хрумкий буряк. Кайф.



Фото із сайту Євгена Клопотенка

3. Рибні котлетки в духовці. "Женю, це занадто примітивно!" – скажете ви. А я відповім, що ви просто не куштували ці котлетки. Пухкі, красивезні, з запеченою картопелькою і тягнучим сиром на гарнір. І от начебто зрозуміло, але якось по-іншому.



Фото із сайту Євгена Клопотенка

Їжте рибку та кайфуєте. Цьом.

Вечеря для коханих: Швидкі та вишукані страви від Євгена Клопотенка