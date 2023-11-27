Известно, что Государственное бюро расследований уже провело ряд следственных экспериментов, а двух человек отстранили от должностей.
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Двух человек отстранили
Так, на время проведения служебного расследования была отстранена патрульная Анастасия Жыа, участница смертельного инцидента. Также был отстранен начальник Управления патрульной полиции в Днепропетровской области.
Сейчас следствие уже точно знает, что убитый Джумбери Силогава был пьян. В нетрезвом состоянии находилась также его подруга Татьяна Патинка.
Что произошло в Днепре 29 августа
- Патрульный Егор Звонков и его коллега Анастасия Жила остановили автомобиль Jaguar, нарушивший правила дорожного движения.
- За рулем автомобиля находилась 23-летняя Татьяна Патинко. Хотя как показали камеры наблюдения, во время движения на водительском кресле сидел Джумбери Силогава. Также в салоне находились двое детей мужчины.
- Силогава вел себя агрессивно. Он обижал патрульную, а потом даже ударил ее по лицу. Чтобы остановить нападавшего, Звонков произвел три выстрела из табельного оружия. Два из них попали в спину нарушителя и оказались смертельными.
- Известно, что во время конфликта подруга Силогавы не стояла в стороне. Она тоже била патрульную.
- Звенкову сообщили подозрение по факту умышленного убийства и превышения служебных полномочий.
- Сам патрульный считает, что действовал в пределах своих полномочий. Ему был назначен домашний арест на 60 суток.
- ДБР сообщило о подозрении Татьяне Патинке по факту сопротивления работнику правоохранительного органа. Женщине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 13 ноября.