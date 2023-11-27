Известно, что Государственное бюро расследований уже провело ряд следственных экспериментов, а двух человек отстранили от должностей.

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Двух человек отстранили

Так, на время проведения служебного расследования была отстранена патрульная Анастасия Жыа, участница смертельного инцидента. Также был отстранен начальник Управления патрульной полиции в Днепропетровской области.

Обратите внимание! По данным СМИ, 21-летнему патрульному Егору Звонкову изменили меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест с 22:00 до 06:00. Об этом сообщил адвокат подозреваемого.

Сейчас следствие уже точно знает, что убитый Джумбери Силогава был пьян. В нетрезвом состоянии находилась также его подруга Татьяна Патинка.

Что произошло в Днепре 29 августа