Відомо, що Державне бюро розслідувань вже провело низку слідчих експерементів, а двох людей відсторонили від посад.

Дивіться також Збив патрульного й втік з місця ДТП: у Києві затримали горе-водія

Двох людей відсторонили

Так, на час проведення службового розслідування відсторонили патрульну Анастасію Жилу, учасницю смертельного інциденту. Також відсторонили начальника Управління патрульної поліції у Дніпропетровській області.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, 21-річному патрульному Єгору Звонкову змінили запобіжний захід з цілодобового на нічний домашній арешт з 22:00 до 06:00. Про це повідомив адвокат підозрюваного.

Наразі слідство вже точно знає, що вбитий Джумбері Сілогава був напідпитку. У нетверезому стані перебувала також його подруга Тетяна Патинка.

Що трапилося у Дніпрі 29 серпня