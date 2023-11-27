Відомо, що Державне бюро розслідувань вже провело низку слідчих експерементів, а двох людей відсторонили від посад.
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Двох людей відсторонили
Так, на час проведення службового розслідування відсторонили патрульну Анастасію Жилу, учасницю смертельного інциденту. Також відсторонили начальника Управління патрульної поліції у Дніпропетровській області.
Наразі слідство вже точно знає, що вбитий Джумбері Сілогава був напідпитку. У нетверезому стані перебувала також його подруга Тетяна Патинка.
Що трапилося у Дніпрі 29 серпня
- Патрульний Єгор Звонков та його колега Анастасія Жила зупинили автомобіль Jaguar, який порушив правила дорожнього руху.
- За кермом автомобіля перебувала 23-річна Тетяна Патинка. Хоча як показали камери спостереження, під час руху на кріслі водія сидів Джумбері Сілогава. Також у салоні перебували двоє дітей чоловіка.
- Сілогава поводився агресивно. Він ображав патрульну, а потім навіть вдарив її по обличчю. Аби зупинити нападника, Звонков здійснив три постріли з табельної зброї. Два з них влучили у спину порушника і виявилися смертельними.
- Відомо, що під час конфлікту подруга Сілогави не стояла осторонь. Вона теж била патрульну.
- Звонкову повідомили підозру за фактом умисного вбивства та перевищення службових повноважень.
- Сам патрульний вважає, що діяв у межах своїх повноважень. Йому призначили домашній арешт на 60 діб.
- ДБР повідомило про підозру Тетяні Патинці за фактом опору працівникові правоохоронного органу. Жінці обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 13 листопада.