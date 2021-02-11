10 февраля ключевые частные медиа-компании в Польше устроили “информационный блекаут” и приостановили освещение новостей в знак протеста против нового налога на доходы от рекламы. Они утверждают, что налог фактически является частью более широкого плана правительства по снижению редакционной независимости медиа.

СМИ без выбора

Для того, чтоб понять логику нового решения правящей консервативной популистской партии "Право и справедливость" (PiS – 24), нужно оглянуться на 5 лет активной работы над так называемой "реполонизацией" польских СМИ. За это время властям удалось существенно повлиять на свободу слова и медиаландшафт.

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С 2015 года в редакции общественных вещателей на смену независимым руководителям приходили люди, которые были одобрены партией, а после очередной победы на президентских выборах Анджея Дуды, похоже, ситуация начала только ухудшаться. Правительство Польши, то заявляло о намерении сократить долю иностранной собственности в польских медиакомпаниях, то настаивало на новых инициативах, которые якобы давно существуют в ЕС.

Анна Гелевска – вице-председательница Фонда репортеров Польши (Fundacja Reporterów) помогла сайту 24 канала разобраться с ситуацией вокруг ограничений свободы слова в Польше. По ее словам, "реполонизация" годами было одним из "модных словечек" в политическом лексиконе партии "Право и Справедливость". И действия не заставили себя ждать.

"В декабре 2020 подконтрольный государству польский нефтеперерабатывающий завод PKN Orlen приобрел крупнейшую местную медиа-группу PolskaPresse, ранее принадлежавшую немецкой Verlagsgruppe Passau – с более чем 17 миллионами читателей, 20 региональными газетами, 120 местными еженедельниками и более 500 онлайн-сайтами. Сделка была названа Моравецким (премьер-министром Польши Матеушем Моравецким – 24) важным шагом на пути к "реполонизации" медиа-сектора. Двумя месяцами ранее министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский подчеркнул: "Польские государственные компании должны покупать СМИ там, где это возможно", добавив, что в ближайшее время он предпримет дальнейшие шаги по сокращению иностранного владения польскими СМИ", – объясняет Анна Гелевска.

Один из протестов за свободу медиа / Фото politkrytyka.org

К слову, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал после новости о сделке: "Orlen становится "Газпромом" "Права и справедливости".

Orlen staje się Gazpromem PiS. https://t.co/LekCvLnuMC — Radosław Sikorski MEP (@sikorskiradek) December 7, 2020

По словам экспертки, во время первого срока правления консерваторов взялись за общественные СМИ. Один из самых известных политтехнологов партии Яцек Курски стал главой Польского общественного телевидения (TVP).

TVP Это польская общественная телерадиокомпания. Анна Гелевска образно характеризует ее деятельность, как своего рода "гибридное животное". С одной стороны, она работает на том же коммерческом рынке, что и частные издатели, и получает доход от рекламы. Но в то же время ежегодно получает деньги налогоплательщиков. Только недавно правительство поддержало TVP сумой в 2 миллиарда злотых.

С тех пор TVP стал центром пропаганды и дезинформации, проводя клеветнические кампании против физических и юридических лиц, не вписывающихся в государственную экосистему, и нападая на независимых журналистов, которые раскрывали скандалы и неправомерные действия партии, – пояснила экспертка.

Государственные компании тратят огромные суммы на средства массовой информации, поддерживающие правящую партию, и одновременно цензуруют рекламу с критикой правительства. В 2020 году Польша снова опустилась во Всемирном рэнкинге свободы прессы от "Репортеров без границ" до самой худшей позиции за всю историю – до 62 с 18 в 2015 году.

Согласно законопроекту, треть поступлений от нового налога будет направлено в новый Фонд культуры и национального наследия. Этот фонд будет поддерживать "новые медиа-проекты, связанные с цифровыми изменениями и популяризацией национального наследия".

По утверждению авторов законопроекта, часть налога вернется в средства массовой информации, занимающиеся такими проектами. Фактически – СМИ, которые выберет новый орган, подконтрольный правительству, так что в конечном итоге частные СМИ будут платить за рупоры пропаганды,

– опасается Анна Гелевска.

Позиция правительства Польши

В комментариях представителей правительства чаще всего мелькает утверждение о том, что "Право и справедливость" всего лишь борется с несправедливостью. Ведь на протяжении 90-х крупные зарубежные инвесторы (например, немецкая Axel Springer SE – 24) выкупила ряд польских активов. Хотя на самом деле, в медиаполе всегда наблюдался баланс проправительственных и оппозиционных СМИ с местными собственниками.

Скандальный законопроект о налоге с рекламы, который спровоцировал массовую акцию, был внесен на рассмотрение только в начале февраля. Речь идет о законопроекте о дополнительных доходах для Национального фонда здравоохранения, Фонда защиты национальных памятников и о создании Фонда поддержки культуры и национального наследия в сфере СМИ. Сейчас проводятся предварительные консультации.

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Другие страны ЕС уже ввели подобный сбор, а у нас очень часто бывают ситуации, когда цифровые гиганты и крупные компании избегают налогообложения,

– заявил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер в эфире TVP.

Общественники настроены пессимистично. "Формально правительство примет любой законопроект, который хочет принять", – считают в Фонде репортеров Польши.

На планы правительства может повлиять то, что внутри правящей коалиции уже возникли некоторые разногласия вокруг нового законопроекта. Я предполагаю, что на данном этапе издатели могут только протестовать и показывать своей аудитории, чем все обернется, если новое законодательство будет введено в действие,

– утверждает Анна Гелевска.

Привет, Венгрия!

Хотя ситуация со свободой слова и правами человека в Венгрии – распространенный предмет для критики со стороны ЕС, именно эту модель, похоже копируют в Польше. Польские общественники жалуются на узнаваемую повестку в стиле президента Виктора Орбана и его партии "Фидес".

Например, исследование VSQUARE показывает, как Будапешт использует деньги налогоплательщиков для распространения политической пропаганды. Так, государственная реклама является основным источником доходов проправительственных новостных агентств, включая государственную телерадиокомпанию с годовым бюджетом 260 миллионов евро (данные 2019 года – 24), что составляет 25 процентов от общих доходов рынка новостных СМИ Венгрии. Согласно данным, полученным компанией Kantar, занимающейся маркетинговыми исследованиями, в 2018 году проправительственные частные СМИ получили 225 миллионов евро на государственную рекламу.

Недавно появилось заявление общественных организаций в поддержку СМИ, где отмечается, что именно медиа "играют важную роль в контроле государственных органов, собирают информацию о том, как политики и чиновники выполняют свои функции и как тратятся наши деньги".

"Основная цель – ударить по независимым СМИ, а не по цифровым гигантам, которых правительство пока не задело, имея такие возможности с помощью различных законодательных актов (и, например, путем установления порога дохода для них). Что касается стран, которые вспоминает правительство в качестве примера, это прежде всего Венгрия, Австрия и Греция. Мы знаем, что произошло со СМИ в Венгрии после того, как Виктор Орбан реализовал свои планы", – подытоживает экспертка Фонда репортеров.