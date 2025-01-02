Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Onet.

Смотрите также Ужасное начало года для США и Черногории: все о новогодних терактах, которые всколыхнули мир

В Польше военный стрелял по гражданскому авто

Так, польскому солдату, который открыл огонь по гражданской машине, предъявили обвинение в покушении на убийство, а также превышении служебных полномочий. Прокуратура будет ходатайствовать о его аресте.

По данным издания, военный частично признал свою вину. Впрочем, заявил, что якобы "не хотел никого убивать".

В машине, по которой стрелял военный, ехал мужчина с 13-летней дочерью. Журналисты отметили, что девочка чудом избежала смерти. Мол, когда солдат остановил машину и сделал первые выстрелы, ребенок в панике выскочил из авто, а отец двинулся вперед.

Сиденье, на котором ранее находилась девочка, пронизано пулями. Солдат опустошил почти весь магазин винтовки GROT, нацелившись на авто.

Известно, что подозреваемому 24 года. Он служил в армии всего 9 месяцев. Попал туда как солдат добровольной основной военной службы и после нескольких недель обучения был отправлен на границу в рамках военной операции "Безопасное Подляшье".

Впрочем, как сообщали СМИ, солдат самовольно покинул территорию лагеря и из табельного оружия обстрелял гражданское авто. После прятался в лесу.