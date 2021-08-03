Божена Жолудь обратилась ко всем белорусам из разных уголков страны. Она подчеркнула, что мирные акции ничего не изменят, поэтому стоит брать в руки оружие.

Важно В Киеве состоялась акция памяти Виталия Шишова: фото, видео

Обращение девушки показалось крайне эмоциональным. Едва сдерживая слезы, она констатировала, что режиму диктатора безразлично на мирные протесты.

Я прошу возложить цветы, плакать и начать не мирный протест. Взять наконец в руки вилы. Виталий хотел бы, чтобы мы поняли, что мирным путем у нас ничего не получится,

– подчеркнула Божена.

По ее словам, только с оружием в руках удастся победить режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Ранее девушка умершего заявила, что не верит в версию о самоубийстве Виталия Шишова. Она пояснила, что прямых угроз активисту не поступало, но у него было плохое предчувствие. Об этом он с ней не говорил, однако за неделю до смерти написал общему знакомому: попросил присмотреть за любимой, если с ним что-то случится.

Обращение девушки Виталия Шишова: смотрите видео

Добавим, что в акции памяти приняли участие сотни людей. Организаторы акции обратились к президенту Владимиру Зеленскому и МВД Украины с требованием выяснить и показать тех, кто причастен к убийству активиста. Также они подчеркнули, что Украина должна прекратить все отношения с режимом Лукашенко.

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