Божена Жолудь обратилась ко всем белорусам из разных уголков страны. Она подчеркнула, что мирные акции ничего не изменят, поэтому стоит брать в руки оружие.
Важно В Киеве состоялась акция памяти Виталия Шишова: фото, видео
Обращение девушки показалось крайне эмоциональным. Едва сдерживая слезы, она констатировала, что режиму диктатора безразлично на мирные протесты.
Я прошу возложить цветы, плакать и начать не мирный протест. Взять наконец в руки вилы. Виталий хотел бы, чтобы мы поняли, что мирным путем у нас ничего не получится,
– подчеркнула Божена.
По ее словам, только с оружием в руках удастся победить режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Ранее девушка умершего заявила, что не верит в версию о самоубийстве Виталия Шишова. Она пояснила, что прямых угроз активисту не поступало, но у него было плохое предчувствие. Об этом он с ней не говорил, однако за неделю до смерти написал общему знакомому: попросил присмотреть за любимой, если с ним что-то случится.
Обращение девушки Виталия Шишова: смотрите видео
Добавим, что в акции памяти приняли участие сотни людей. Организаторы акции обратились к президенту Владимиру Зеленскому и МВД Украины с требованием выяснить и показать тех, кто причастен к убийству активиста. Также они подчеркнули, что Украина должна прекратить все отношения с режимом Лукашенко.
Главное о смерти Шишова
- Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который накануне исчез в Киеве, 3 августа нашли повешенным в одном из столичных парков. Его тело было неподалеку от квартиры активиста.
- Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Украинские правоохранители отметили, что будут проверять все версии трагедии, в том числе и возможность убийства, замаскированного под суицид.
- Кроме полицейских, за дело возьмутся журналисты-расследователи Bellingcat. Интересно, что один из журналистов Христо Грозев также убежден, что в случае с Шишовым речь идет не о самоубийстве.
- Соратники активиста рассказали, что за ним следили с тех пор, как мужчина приехал в Украину. Его друзья уверены, что это было не самоубийство.