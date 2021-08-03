Божена Жолудь звернулася до усіх білорусів з різних куточків країни. Вона підкреслила, що мирні акції нічого не змінять, тож варто брати в руки зброю.
Важливо У Києві відбулася акція пам'яті Віталія Шишова: фото, відео
Звернення дівчини видалося вкрай емоційним. Ледь стримуючи сльози, вона констатувала, що режиму диктатора байдуже на мирні протести.
Я прошу покласти квіти, плакати та почати не мирний протест. Взяти нарешті в руки вила. Віталій хотів би, аби ми зрозуміли, що у мирний спосіб у нас нічого не вийде,
– підкреслила Божена.
За її словами, лише зі зброєю в руках вдасться перемогти режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Раніше дівчина померлого заявила, що не вірить у версію про самогубство Віталія Шишова. Вона пояснила, що прямих погроз активісту не надходило, але у нього було погане передчуття. Про це він з нею не говорив, проте за тиждень до смерті написав спільному знайомому: попросив доглянути за коханою, якщо з ним щось трапиться.
Звернення дівчини Віталія Шишова: дивіться відео
Додамо, що в акції пам'яті взяли участь сотні людей. Організатори акції звернулися до президента Володимира Зеленського та МВС України з вимогою з'ясувати та показати тих, хто причетний до вбивства активіста. Також вони підкреслили, що Україна мала б припинити усі стосунки з режимом Лукашенка.
Головне про смерть Шишова
- Громадянина Білорусі Віталія Шишова, який напередодні зник у Києві, 3 серпня знайшли повішеним в одному зі столичних парків. Його тіло було неподалік від квартири активіста.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Українські правоохоронці наголосили, що перевірятимуть всі версії трагедії, зокрема й можливість вбивства, замаскованого під суїцид.
- Крім поліцейських, за справу візьмуться журналісти-розслідувачі Bellingcat. Цікаво, що один з журналістів Христо Грозєв також переконаний, що у випадку з Шишовим мовиться не про самогубство.
- Соратники активіста розповіли, що за ним стежили відтоді, як чоловік приїхав в Україну. Його друзі впевнені, що це було не самогубство.