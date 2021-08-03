Божена Жолудь звернулася до усіх білорусів з різних куточків країни. Вона підкреслила, що мирні акції нічого не змінять, тож варто брати в руки зброю.

Важливо У Києві відбулася акція пам'яті Віталія Шишова: фото, відео

Звернення дівчини видалося вкрай емоційним. Ледь стримуючи сльози, вона констатувала, що режиму диктатора байдуже на мирні протести.

Я прошу покласти квіти, плакати та почати не мирний протест. Взяти нарешті в руки вила. Віталій хотів би, аби ми зрозуміли, що у мирний спосіб у нас нічого не вийде,

– підкреслила Божена.

За її словами, лише зі зброєю в руках вдасться перемогти режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Раніше дівчина померлого заявила, що не вірить у версію про самогубство Віталія Шишова. Вона пояснила, що прямих погроз активісту не надходило, але у нього було погане передчуття. Про це він з нею не говорив, проте за тиждень до смерті написав спільному знайомому: попросив доглянути за коханою, якщо з ним щось трапиться.

Звернення дівчини Віталія Шишова: дивіться відео

Додамо, що в акції пам'яті взяли участь сотні людей. Організатори акції звернулися до президента Володимира Зеленського та МВС України з вимогою з'ясувати та показати тих, хто причетний до вбивства активіста. Також вони підкреслили, що Україна мала б припинити усі стосунки з режимом Лукашенка.

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