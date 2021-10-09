Пенитенциарная служба также сообщает, что Саакашвили купил мед и начал его употреблять. Впрочем, личный врач политика говорит, что у него нет на это денег.

Между тем В Грузии говорят, что голодовка не ухудшила здоровье Саакашвили

Сок после 8 дней голодания

Начальник Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили заявил, что Михеил Саакашвили начал принимать мед и натуральный сок. По сообщению ведомства, Михеил Саакашвили купил в тюремном магазине 7 банок меда.

У него был доступ к разным продуктам, в том числе натуральные соки, мед, а после подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок меда, а также несколько литров натурального сока. Он начал принимать пищу, в том числе мед, натуральный сок,

– заявил Ника Цхварашвили.

Чиновник отметил, что угрозы истощению организма Саакашвили пока нет.

Впрочем, возлюбленная Михеила Саакашвили Елизавета Ясько, посетившая политика 5 и 8 октября, сообщала другое. Она рассказала, что за время голодовки он похудел на 12 килограммов и у него ухудшилось здоровье.

Врач говорит, что денег на мед у Саакашвили нет

Личный врач политика Николоз Кипшидзе, прилетевший из США, сообщает несколько иную информацию. По его словам, Саакашвили начал употреблять натуральные соки, однако у него закончились деньги и купить другие продукты в тюремном магазине он уже не может.

Еду не принимает, сок выпил, и на сок больше нет денег,

– сказал Кипшидзе.

Он не подтвердил распространенную администрацией тюрьмы информацию о том, что заключенный Саакашвили ест мед. Мол, у него банально нет денег на него.

Как пояснил врач, баланс на карте заключенного пополняется раз в месяц и составляет 700 лари, что около 250 долларов. После того, как Саакашвили купил в тюремном магазине телевизор и сок, его лимит на карте иссяк.

Задержание Саакашвили