Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, к убийству Владлена Татарского может быть причастна кремлевская рука.
Смотрите также Российский государственный терроризм перешел на новый уровень: почему подрыв Татарского – только начало
Кто стоит за убийством Татарского
Игорь Яковенко объяснил, что сейчас доминирует версия "пауков в банке". Также нельзя исключать и вариант, что к ликвидации пропагандиста были присоединены и разъяренные люди, которых возмутили гнусные слова Татарского, которые из его уст звучали отовсюду.
Хотя техника выполнения такой ликвидации скорее всего вероятность того, что эта государственная структура называется ФСБ,
– добавил оппозиционер.
По его словам, Татарского могли убить, чтобы создать прецедент для усиления внутреннего террора.
Россия может свирепствовать
Игорь Яковенко подчеркнул, что этот инцидент может стать началом террора и для Украины.
Вполне возможно, что мы увидим некоторые акции по усилению бомбардировки украинских городов – это укладывается в путинскую логику как ответ на ликвидацию этого преступника,
– отметил он.
Оппозиционер рассказал, что убийство Владлена Татарского может приступить и к усилению репрессий в отношении тех россиян, которые не принимают режим Владимира Путина.
"Это наиболее вероятный сценарий. Это аналогия убийству Сергея Кирова", – отметил он.
Тем более, это прекрасно объясняет мнение: "Какая страна, такие и герои".
Россиян охватила ненависть
Игорь Яковенко подчеркнул, что в российских медиа происходит практически канонизация Татарского.
"Он фактически объявлен святым", – объяснил оппозиционер.
В сети активно распространяются статьи, где Татарского называют чуть ли не христианским мучеником.
"Если путинский режим это все организовал, то он, безусловно, выиграет", – сообщил Яковенко.
В то же время Россия радуется – лишилась еще одного мерзавца.
Какой-то божий страх вселился в головы тех людей, которые занимаются вселением ненависти в головы россиян,
– подчеркнул оппозиционер.
Градус ненависти буквально зашкаливает. На фоне этого россияне готовы поголовно убивать украинцев и сжигать украинские города. Главный преступник России Владимир Путин пока воздержался от комментариев Татарского убийства, но, вероятно, он, по традиции, выдерживает паузу.
Убийство пропагандиста Татарского: главное
- В кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге 2 апреля на так называемом "творческом вечере" российского пропагандиста Владлена Татарского раздался взрыв.
- В результате он погиб на месте, еще 32 человека пострадали.
- По версии следствия, вроде бы взорвалась статуэтка, которую Татарскому подарила участница этого сборища Дарья Трепова.
- Россия назвала это "терактом". А также обвинила в причастности вроде бы "украинские спецслужбы".
- Якобы владельцем кафе является глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Эксперты Института исследования войны считают, что убийство российского пропагандиста может быть предупреждением для главы ЧВК "Вагнера". Сам главарь вагнеровцев заявил, что сомневается, что к убийству Татарского причастен "киевский режим".