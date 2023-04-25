Трагедия произошла в селе Моринцы. Пожар возник в жилом доме.

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В Черкасской области во время пожара погиб ребенок

Как рассказали в ГСЧС, 25 апреля около полуночи поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Моринцы Черкасской области.

Огонь, охвативший деревянный пол и домашние вещи, ликвидировали спасатели. К сожалению, в результате трагедии погиб четырехлетний ребенок.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

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