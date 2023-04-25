Трагедія сталася у селі Моринці. Пожежа виникла у житловому будинку.

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На Черкащині під час пожежі загинула дитина

Як розповіли у ДСНС, 25 квітня близько опівночі надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Моринці, що на Черкащині.

Вогонь, що охопив дерев’яну підлогу та домашні речі – ліквідували рятувальники. На жаль, внаслідок трагедії загинула чотирирічна дитина.

За попередніми даними, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

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