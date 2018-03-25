Пожар в Кемерово: число жертв возросло до 40 человек
В масштабном пожаре в Кемерово, который произошел в торговом центре продолжает расти количество жертв. По последним данным, погибли не менее 40 человек, среди которых немало детей.
Днем 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово произошел крупный пожар.
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Российские СМИ пишут, что по последним данным погибли 37 человек. Еще по меньшей мере 43 человека пострадали.
Ранее сообщалось о семи погибших.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
Родственники разыскивают еще по меньшей мере 69 человек, которые во время пожара пропали без вести.
НТВ сообщает, что спасатели сумели добраться в один из заблокированных кинозалов и только там обнаружили 13 тел.
Обновление по состоянию на 23:40. Агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей оперативного штаба сообщает, что число погибших возросло до 40 человек.
"Обнаружены тела 40 человек. Еще в здании остаются около 29-30 человек. Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала. Однако спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее разблокировать помещение, где могут оставаться пострадавшие", – сказал собеседник агентства.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово произошел 25 марта. По состоянию на вечер воскресенья его продолжают тушить.
По предварительной версии, возгорание началось в детском батутном бассейне, где кто-то поджег поролоновый наполнитель.