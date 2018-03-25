Пожар в Кемерово: число жертв возросло до 40 человек

В масштабном пожаре в Кемерово, который произошел в торговом центре продолжает расти количество жертв. По последним данным, погибли не менее 40 человек, среди которых немало детей.

Днем 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово произошел крупный пожар.

Читайте также: Крупный пожар в Кемерово произошел из-за зажигалки в детской комнате

Российские СМИ пишут, что по последним данным погибли 37 человек. Еще по меньшей мере 43 человека пострадали.

Ранее сообщалось о семи погибших.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 37https://t.co/uoNwQ4HsUX pic.twitter.com/rkMQlhQpuW — ТАСС (@tass_agency) 25 березня 2018 р.

Родственники разыскивают еще по меньшей мере 69 человек, которые во время пожара пропали без вести.

НТВ сообщает, что спасатели сумели добраться в один из заблокированных кинозалов и только там обнаружили 13 тел.

СРОЧНО. Погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» уже 37 человек — данные оперативного штаба — НТВ (@ntvru) 25 березня 2018 р.

Обновление по состоянию на 23:40. Агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей оперативного штаба сообщает, что число погибших возросло до 40 человек.

"Обнаружены тела 40 человек. Еще в здании остаются около 29-30 человек. Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала. Однако спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее разблокировать помещение, где могут оставаться пострадавшие", – сказал собеседник агентства.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово произошел 25 марта. По состоянию на вечер воскресенья его продолжают тушить.

По предварительной версии, возгорание началось в детском батутном бассейне, где кто-то поджег поролоновый наполнитель.