Пожежа в Кемерово: кількість жертв зросла до 40 осіб

У масштабній пожежі у Кемерово, яка сталась у торговому центрі далі зростає кількість жертв. За останніми даними загинуло щонайменше 40 людей, серед яких чимало дітей.

Вдень 25 березня у торговому центрі "Зимняя вишня" у російському місті Кемерово сталась масштабна пожежа.

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Російській ЗМІ пишуть, що за останніми даними загинуло 37 людей. Ще щонайменше 43 людини постраждало.

Раніше повідомлялось про сімох загиблих.

Про це інформує ТАСС з посиланням на оперативний штаб.

Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 37https://t.co/uoNwQ4HsUX pic.twitter.com/rkMQlhQpuW — ТАСС (@tass_agency) 25 березня 2018 р.

Родичі розшукують ще щонайменше 69 людей, які під час пожежі зникли безвісти.

НТВ повідомляє, що рятувальники зуміли дістатись в один із заблокованих кінозалів і тільки там виявили 13 тіл.

СРОЧНО. Погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» уже 37 человек — данные оперативного штаба — НТВ (@ntvru) 25 березня 2018 р.

Оновлення станом на 23:40. Агентство "Интерфакс" з посиланням на представників оперативного штабу повідомляє, що кількість загиблих зросла до 40 осіб.

"Виявлено тіла 40 осіб. Ще в будівлі залишаються близько 29-30 осіб. Ймовірність вижити у них при такій пожежі вкрай мала. Однак рятувальники роблять все можливе, щоб якомога швидше розблокувати приміщення, де потенційно можуть залишатися постраждалі", – сказав співрозмовник агентства.

Пожежа у торговому центрі "Зимова вишня" в російському місті Кемерово сталась 25 березня. Станом на вечір неділі її продовжують гасити.



За попередньою версією, займання почалося в дитячому батутною басейні, де хтось підпалив поролоновий наповнювач.