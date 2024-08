В Белой Церкви Киевской области 22 августа горел склад с фейерверками. Люди услышали ряд характерных взрывов и уже успели испугаться. В сети грустно заметили, что звуки салюта для украинцев уже никогда не будут символизировать праздник.

Страшно красивые кадры из Карачаево-Черкесии, где пылает лес на Домбае. Пламя высотой несколько метров, огромный столб дыма и дорога, охваченная огнем,

– говорится в российских пабликах.

Правда, там на кадры пожара почему-то цинично наложили известную песню Green Day. Возможно, потому, что проблемы регионов для Москвы – несерьезные.

В России горит лес под Wake Me Up When September Ends: смотрите видео

Также в ролике слышно, как девушка кричит на родителей: "Вы что, серьезно?!", вероятно, комментируя их решение промчаться сквозь пламя.

Еще сообщают, что огонь заблокировал туристов в Гоначхирском ущелье на Домбае. Туда поехали спасатели, но пламя отрезало и их.

В Карачаево-Черкесии трещат деревья, за завесой дыма и пламени – люди: смотрите видео

Всего в ловушку попали 15 сотрудников МЧС и семеро туристов. У озера стихия отрезала 40 автомобилей, которые не могли спуститься. А до ближайшего населенного пункта было целых 7 километров.

К счастью, впоследствии стало известно, что всех туристов вывели из леса в безопасную зону.

Гоначхирское ущелье недалеко от поселка Домбай: расположение на карте

Справка. Регион Карачаево-Черкесии горный, а значит, опасный. В 2021 году на горнолыжную трассу сошла лавина. Тогда погиб один человек и семеро пострадали. А еще существует целое кладбище альпинистов. Чуть дальше, ближе к Кабардино-Балкарии, расположен знаменитый Эльбрус – самая высокая гора в Европе.