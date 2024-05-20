Таким мнением в эфире 24 Канала поделился политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что Раиси был достаточно резкий в своих решениях, тем самым спровоцировал протесты в Иране в 2022 году, пытки и убийства людей.

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О жестокости Раиси

После гибели президента Ирана в авиакатастрофе 19 мая 2024 года его обязанности временно будет исполнять Мохаммад Мохбер – первый вице-президент страны. Согласно Конституции Ирана, в течение 50 дней должны состояться внеочередные президентские выборы.

Нужно понимать, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи – отдает приказы, а президент – их выполняет. Ибрагим Раиси не был "удобным" для политической силы, которая же его и привела к власти. Ведь политик был сторонником жесткого "закручивания гаек", что привело к крупнейшим протестам в Иране со времен Исламской революции 1979 года.

Протесты начались в сентябре 2022 года после убийства 22-летней Магсы Амини и распространились по многим городам страны. Участники протестовали против полицейского насилия, звучали политические лозунги.

Девушку арестовали, а затем пытал специальный полицейский отряд, ответственный за публичное несоблюдение иранских правил ношения хиджаба. По словам правоохранителей, девушка не носила хиджаб должным образом. Вскоре в Иране приняли закон, который предусматривает 10 лет заключения за неправильный дресс-код.

Это все ведет к внутреннему противостоянию. Тогда пресекли протесты, десятки людей были покалечены и убиты. Сейчас продолжают вешать людей на площадях. В общем Раиси был резкий, поэтому Иран долгое время живет под санкциями,

– сказал политтехнолог.

Как могут развиваться события в Иране

По мнению политтехнолога, в Иране есть силы, которые хотели бы ослабить санкции, а не становиться фанатичной страной и провоцировать революцию. Иранские элиты не хотят серьезной войны и создать террористические организации вроде Хезболлы или ХАМАС.

Сейчас для Ирана есть 2 варианта развития событий:

еще больше "закручивать гайки";

искать точки соприкосновения с другими государствами и внутри страны.

Что интересно, президент Ирана Ибрагим Раиси летел американским вертолетом Bell 212, который был произведен еще в 1990-е годы. То есть вообще странно, что вертолет вообще поднимался в воздух.

Сразу вопрос: у тебя же друзья в России, а почему они тебе не дали новые российские вертолеты? Летал на старом американском, как-то не совпадает,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

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