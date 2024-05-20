Таким мнением в эфире 24 Канала поделился политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что Раиси был достаточно резкий в своих решениях, тем самым спровоцировал протесты в Иране в 2022 году, пытки и убийства людей.
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О жестокости Раиси
После гибели президента Ирана в авиакатастрофе 19 мая 2024 года его обязанности временно будет исполнять Мохаммад Мохбер – первый вице-президент страны. Согласно Конституции Ирана, в течение 50 дней должны состояться внеочередные президентские выборы.
Нужно понимать, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи – отдает приказы, а президент – их выполняет. Ибрагим Раиси не был "удобным" для политической силы, которая же его и привела к власти. Ведь политик был сторонником жесткого "закручивания гаек", что привело к крупнейшим протестам в Иране со времен Исламской революции 1979 года.
Девушку арестовали, а затем пытал специальный полицейский отряд, ответственный за публичное несоблюдение иранских правил ношения хиджаба. По словам правоохранителей, девушка не носила хиджаб должным образом. Вскоре в Иране приняли закон, который предусматривает 10 лет заключения за неправильный дресс-код.
Это все ведет к внутреннему противостоянию. Тогда пресекли протесты, десятки людей были покалечены и убиты. Сейчас продолжают вешать людей на площадях. В общем Раиси был резкий, поэтому Иран долгое время живет под санкциями,
– сказал политтехнолог.
Как могут развиваться события в Иране
По мнению политтехнолога, в Иране есть силы, которые хотели бы ослабить санкции, а не становиться фанатичной страной и провоцировать революцию. Иранские элиты не хотят серьезной войны и создать террористические организации вроде Хезболлы или ХАМАС.
Сейчас для Ирана есть 2 варианта развития событий:
- еще больше "закручивать гайки";
- искать точки соприкосновения с другими государствами и внутри страны.
Что интересно, президент Ирана Ибрагим Раиси летел американским вертолетом Bell 212, который был произведен еще в 1990-е годы. То есть вообще странно, что вертолет вообще поднимался в воздух.
Сразу вопрос: у тебя же друзья в России, а почему они тебе не дали новые российские вертолеты? Летал на старом американском, как-то не совпадает,
– подчеркнул Борис Тизенгаузен.
Гибель президента Ирана: что известно
- Вертолет, на борту которого находилось девять человек, 19 мая потерпел крушение в условиях сильного тумана, возвращаясь из полета к ирано-азербайджанской границе.
- Авария вызвала многочасовую поисково-спасательную операцию при поддержке Европейского Союза и Турции, но спасателям мешали туман и низкие температуры. Когда нашли вертолет, он уже полностью сгорел.
- В вертолете находились четыре официальных лица: президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем.