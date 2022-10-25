Об этом написала советница по коммуникациям руководителя Офиса Президента Украины Дария Заривная.
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"Представьте уровень деградации России — они не способны сами изготовить ударные дроны для терактов, их "вторая армия мира" на поле боя выглядит жалко и проигрывает, но они радуются, что есть шанс чужими инструментами совершить террористический акт", — отметила Заривная.
О чем сказал Мардан
Пропагандист лжет, что атакуют Украину не иранские беспилотники Shahed-136. По его словам, "добрые иранские друзья научили делать из газонокосилок беспилотники "Герань".
Мне безразлично, как они называются – прекрасным словом "шахид" или прекрасным русским словом "герань", чтобы это летало и падало на головы х*хлов, – заявил пропагандист.
Еще одно заявление пропагандиста
Антон Красовский в прямом эфире Russia Today призвал топить и сжигать украинских детей. Это должно быть расправой по отказу поддерживать россиян.
"Прямо топить этих детей. Где "Плыне кача", прямо в Тисине – это наш метод. Сказали, что россияне оккупировали Украину, – тогда прямо в реку с бурным течением", – сказал Красовский.
Впоследствии пропагандиста уволили. Об остановке сотрудничества с ним заявила одиозная Маргарита Симоньян.
Обратите внимание – о чем теперь говорят российские пропагандисты: смотрите видео
Российская пропаганда: последние новости
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- Кремль обвинил Украину в подготовке "грязной бомбы". Министр обороны России Шойгу рассказал по телефону об этом министрам обороны Турции, Великобритании, Франции и США.
- Оккупанты используют фейковые фото, чтобы доказать существование "грязной бомбы". Однако на самом деле фотографии сделали 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
- Российские СМИ заявляют, что "грязную ядерную бомбу" готовят в Черновцах. Более того, делать это начали задолго до 24 февраля.