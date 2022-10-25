Про це написала радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна.
До теми Росія вже вгатила по собі "брудною бомбою": у чому прорахувалися окупанти
"Уявіть рівень деградації Росії – вони не здатні самі виготовити ударні дрони для терактів, їхня "друга армія світу" на полі бою виглядає жалюгідно та програє, але вони радіють, що є шанс чужими інструментами здійснити терористичний акт", – зазначила Зарівна.
Про що сказав Мардан
Пропагандист бреше, що атакують Україну не іранські безпілотники Shahed-136. За його словами "добрі іранські друзі навчили робити з газонокосарок безпілотники "Герань".
Мені байдуже, як вони називаються – прекрасним словом "шахід" чи прекрасним російським словом "герань" аби це літало й падало на голови х*хлів, – заявив пропагандист.
Ще одна заява пропагандиста
Антон Красовський в прямому етері Russia Today закликав топити та спалювати українських дітей. Це має бути розправою за відмовою підтримувати росіян.
"Прямо топити цих дітей. Де "Плине кача", прямо в Тисині – це наш метод. Сказали, що росіяни окупували Україну, – тоді прямо в річку з бурхливою течією", – сказав Красовський.
Згодом пропагандиста звільнили. Про зупинку співпраці з ним заявила одіозна Маргаріта Сімоньян.
Зверніть увагу – про що тепер говорять російські пропагандисти: дивіться відео
Російська пропаганда: останні новини
- Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що треба сильніше атакувати українські міста й взагалі стирати їх з лиця Землі.
- Кремль звинуватив Україну у підготовці "брудної бомби". Міністр оборони Росії Шойгу розповів телефоном про це міністрам оборони Туреччини, Великої Британії, Франції та США.
- Окупанти використовують фейкові фото, щоб довести існування "брудної бомби". Проте насправді світлини зробили 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.
- Російські ЗМІ заявляють, що "брудну ядерну бомбу" готують в Чернівцях. Ба більше, робити це почали задовго до 24 лютого.