Сообщения с якобы "флешмобом" опубликовал украинский активист Сергей Стерненко. Оккупанты даже публикуют руку у выключателя, которая якобы должна символизировать, что нужно включать свет.
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Пропагандисты устроили "флешмоб"
Российские пропагандисты сообщают, что Kua43809470, nuwafolukaqi, Moumita66003362 и MbayeFa21754059 с тремя подписчиками на четырех запустили очень важный флешмоб,
– сронизировал Стерненко.
Он также пошутил, что мы якобы ждем, когда к нему присоединятся еще Jqaz17Xc92jjOpla и V17396ggKoputinpidor.
Стерненко показал "флешмоб" оккупантов
Также оккупанты в этот же день запустили другой флешмоб, где признаются в любви российской ПВО. В частности, несколько россиянок в Белгородской области решили "мотивировать" российских оккупантов, чтобы те защищали российских граждан от прилетов.
Однако стоит вспомнить, что противовоздушная оборона у россиян точно не самая лучшая, учитывая тот факт, что в Белгороде ежедневно российская ракета не хочет лететь в Украину и взрывается на своей родной земле.
Так, в ночь на 1 ноября у россиян была та же история. Подробнее об упавшей в Белгороде российской ракете читайте по ссылке.
Флешмоб украинцев, когда Россия атаковала наши ТЭЦ
- 11 сентября после атаки россиян по нескольким нашим тепловым электростанциям, Владимир Зеленский в ежедневном обращении сказал, что такими ударами российские оккупанты пытаются сломать украинцев разными способами. Ведь это месть за активное контрнаступление ВСУ.
- Президент Украины тогда сказал: "Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас".
- После этого обращения украинцы массово подхватили флешмоб с этими словами. Известные люди в Украине и мире присоединились к флешмобу. В частности, слова президента процитировали: военная и депутат Алина Михайлова, журналист-расследователь Христо Грозев и десятки украинцев.
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