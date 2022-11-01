Окупанти навіть публікують руку біля вимикача, яка нібито мала символізувати, що треба вмикати світло, інформує 24 канал. Дописи вороги поширюють в твітері та вайбері.

Зауважте Постійно прилітає, але жителі Бєлгорода запустили флешмоб – зізнаються в коханні ППО

Пропагандисти влаштували "флешмоб"

Російські пропагандисти повідомляють, що Kua43809470, nuwafolukaqi, Moumita66003362 та MbayeFa21754059 із трьома підписниками на чотирьох запустили дуже важливий флешмоб,

– зіронізував активіст Сергій Стерненко.

Також окупанти в цей же день запустили інший флешмоб, де зізнаються в коханні російській ППО. Зокрема, декілька росіянок в Бєлгородської області вирішили "мотивувати" російських окупантів, щоб ті захищали російських громадян від прильотів.

Проте варто пригадати, що протиповітряна оборона в росіян точно не найкраща, враховуючи той факт, що в Бєлгороді чи не щодня російська ракета не хоче летіти в Україну та вибухає на своїй рідній землі.

Так, в ніч проти 1 листопада в росіян була та ж історія. Детальніше про російську ракету, яка впала в Бєлгороді, читайте за посиланням.

У Центрі протидії дезінофрмації застерегли українців

У Центрі протидії дезінформації заявили, що провокативний флешмоб за хештегом #LightOnZelenskyyOff вже підхопили росЗМІ.

Зокрема, російські ЗМІ повідомили, що "українці запустили флешмоб із хештегом #LightOnZelenskyyOff проти політики Зеленського та закликають 1 листопада максимально ввімкнути світло",

– написали в ЦПД.

Там додали, що більшість акаунтів, названих "українцями" є ботами. Адже російськомовний текст перекладений на українську мову з помилками.

Зокрема, в ЦПД навели приклад такого перекладу: "Пів країни вже без електрохарчування, вже сечі немає терпіти ці пекельні борошна!", а російською мовою це звучить: "Пол страны уже без электропитания, уже мочи нет терпеть эти адские муки!".

Вказаний флешмоб – безглузда та небезпечна маніпуляція, покликана збільшити навантаження на українську енергосистему для її повного виходу з ладу,

– пояснили в Центрі протидії дезінформації.

Там людей закликали економити світло, особливо в пікові години – вранці з 7 до 10 та ввечері з 18 до 23 години.

Флешмоб українців, коли Росія атакувала наші ТЕЦ

11 вересня після атаки росіян по декількох наших теплових електростанціях, Володимир Зеленський у щоденному зверненні сказав, що такими ударами російські окупанти намагаються зламати українців різними способами. Адже це помста за активний контрнаступ ЗСУ.

Президент України тоді сказав: "Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води чи без вас? Без вас. Без їжі чи без вас? Без вас".

Після цього звернення українці масово підхопили флешмоб з цими словами. Відомі люди в Україні та світі долучились до флешмобу. Зокрема, слова президента процитували: військова та депутатка Аліна Михайлова, журналіст-розслідувач Христо Грозєв та десятки українців.

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