В Уссурийске двое мужчин сцепились, когда стояли почти по горло в воде. Катастрофа, вызванная прорывом дамбы, не помешала им, передает 24 Канал.

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Как отреагировали очевидцы на драку

Свидетели засняли, как двое мужчин подрались, не обращая никакого внимания на стихийное бедствие. Присутствие детей рядом с ними их тоже не остановило. Вместо того чтобы помогать друг другу во время катастрофы, одни россияне устроили драку, а другие за этим с интересом наблюдали.

Некоторые свидетели болели за мужчин и подбадривали их, чтобы они активнее дрались. Остальные очевидцы призвали снимать это все на видео. Были и те, кто просто обругал их. Когда соперник начал топить оппонента, один из мужчин решил вмешаться. Он пошел к ним и громко требовал прекратить потасовку. После этого к его призывам присоединились еще несколько человек.

Осторожно, на кадрах присутствует ненормативная лексика на русском!

Драка в затопленном Уссурийске: видео из соцсетей



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