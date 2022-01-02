О сюжетах, которые стали самыми популярными за неделю – узнавайте дальше.

Интересно Тревога и надежда: украинцы рассказали, с какими чувствами встречают 2022 год

Жуткое убийство возле Киева

Известного врача Сивого нашли мертвым в лесополосе возле Киева. Основная версия следствия такова, что главу санатория могли убить ради наживы.

Детали убийства Ярослава Сивого: смотрите видео

Как выращивают елки в Украине

Чтобы вырастить метровое праздничное дерево, нужно примерно 5 лет. Новогодние елки имеют специальный номер и штрих-код.

Особенности выращивания елок в Украине: смотрите видео

Провокации оккупантов на Востоке

Россия, несмотря на режим прекращения огня, продолжает бить по позициям украинских военных. Оккупанты стреляют из запрещенного оружия и занимаются провокациями.

Российские снайперы продолжают бить по ВСУ: смотрите видео

Революционный двигатель для спутников

В космосе впервые применили двигатель, работающий на йоде. Интересно, что к его созданию привлеклись украинские специалисты.

Как украинцы помогли создать революционный двигатель: смотрите видео

В Харькове живет символ 2022 года

В зоопарке Харькова проживает амурский тигр по имени Елисей. Это животное – очень редкое. В 2022 году тигру будут искать подругу почти по всему миру.

Тигр – символ 2022 года: смотрите видео