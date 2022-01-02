Про сюжети, які стали найпопулярнішими за тиждень – дізнавайтесь далі.

Цікаво Тривога і надія: українці розповіли, з якими почуттями зустрічають 2022 рік

Моторошне вбивство біля Києва

Відомого лікаря Сивого знайшли мертвим на лісосмузі біля Києва. Основна версія слідства є такою, що очільника санаторія могли вбити задля наживи.

Деталі вбивства Ярослава Сивого: дивіться відео

Як вирощують ялинки в Україні

Аби виростити метрове святкове дерево, потрібно приблизно 5 років. Новорічні ялинки мають спеціальний номер та штрих-код.

Особливості вирощування ялинок в Україні: дивіться відео

Провокації окупантів на Сході

Росія, попри режим припинення вогню, продовжує гатити по позиціях українських військових. Окупанти стріляють із забороненої зброї та займаються провокаціями.

Російські снайпери продовжують гатити по ЗСУ: дивіться відео

Революційний двигун для супутників

У Космосі вперше застосували двигун, який працює на йоді. Цікаво, що до його створення залучилися українські спеціалісти.

Як українці допомогли створити революційний двигун: дивіться відео

У Харкові живе символ 2022 року

В зоопарку Харкова проживає амурський тигр на ім'я Єлисей. Ця тварина – дуже рідкісна. У 2022 році тигру шукатимуть подругу майже по всьому світу.

Тигр – символ 2022 року: дивіться відео